Motocross - Porto-Vecchio ouvre la saison insulaire

GAP le Mardi 24 Février 2026 à 17:50

Le coup d’envoi de la saison insulaire de motocross sera donné ce dimanche à Porto-Vecchio, sur le circuit de la route de Bonifacio, avec la première manche du championnat de Corse organisée par le Moto Club de l'Extrême Sud. Toutes les catégories seront en piste pour un week-end intense, prélude à la venue en avril d’une manche du championnat de France sur le même tracé.



Pour ce week-end à cheval entre les mois de février et de mars, le programme proposé aux passionnés de sport mécanique sera très riche du côté de Porto-Vecchio. Le motocross sera en haut de l'affiche, dimanche, sur le circuit de la route de Bonifacio où se disputera la première manche du championnat de Corse de la discipline organisée par le Moto Club de l'Extrême Sud. 
 
L'occasion pour le MCES de faire ses gammes en prévision du dimanche 5 avril où ce même circuit accueillera une manche du championnat de France. 
 
Toutes les catégories des 50cc jusqu'aux vétérans, en passant par les 85, les féminines, les juniors, l'enduro cross et bien entendu les MX1 et MX2, seront en lice. 
 
Tout commencera, dès samedi par les vérifications techniques, avant la journée de dimanche qui débutera très tôt avec les essais à partir de 8h30 jusqu'à 10h30 qui seront suivis par les manches officielles de 15 minutes plus un tour sur une boucle très exigeante de 1,8 kilomètre. 
 
Cette ouverture de la saison insulaire de motocross permettra de voir à l'œuvre les meilleurs pilotes insulaires de la spécialité.




