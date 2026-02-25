A màghjina - U San Pedrone vistu da u paese di Erbaghju
Depuis l’arche de pierre d’Erbaghju, le regard glisse sur les toits serrés du village avant de s’ouvrir vers l’horizon. Là, immuable et souverain, le San Pedrone veille sur la Castagniccia, comme un repère familier entre ciel clair et mémoire des hommes. Une image simple, paisible, la première respiration du jour.
