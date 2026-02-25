CorseNetInfos
A màghjina - U San Pedrone vistu da u paese di Erbaghju


le Mercredi 25 Février 2026 à 07:25

Depuis l’arche de pierre d’Erbaghju, le regard glisse sur les toits serrés du village avant de s’ouvrir vers l’horizon. Là, immuable et souverain, le San Pedrone veille sur la Castagniccia, comme un repère familier entre ciel clair et mémoire des hommes. Une image simple, paisible, la première respiration du jour.
Si, comme Christophe Puntel, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







