U tempu in Corsica
Le temps ne change guère ce mercredi avec des passages nuageux, des éclaircies et de la douceur qui domine encore avec des températures qui localement pourront encore atteindre 18 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
L'étang de Chjurlinu à Biguglia (Sabrina Mariani)