SC Bastia : calendrier, enjeux et maintien en Ligue 2, 10 matchs décisifs pour le Sporting

Dix, c’est le nombre de matchs qu’il reste au Sporting Club de Bastia pour assurer son maintien en Ligue 2 la saison prochaine. Désormais 17ᵉ au classement avec 18 points après son match nul de vendredi dernier sur la pelouse de Dunkerque (1-1), les Bastiais ont aussi profité de la défaite de Laval (2-1) sur la pelouse de Saint-Étienne. Grâce à leur différence de buts, ils se sont extirpés de cette position de lanterne rouge dans laquelle ils étaient englués depuis de longs mois. Un plus pour le moral des troupes alors que l’équipe entame le sprint final.



À dix rencontres de la fin, la prochaine étape pour les hommes de Réginald Ray est d’accrocher la 16ᵉ place, synonyme de barragiste. Actuellement détenue par Amiens (23 points), les Bastiais en sont à cinq unités. Les Turchini peuvent également, mathématiquement, espérer un maintien direct, mais celui-ci sera plus difficile à aller chercher.



Le sprint débutera le 27 février par la réception d’Annecy. Mars sera probablement le mois clé pour les Bastiais, avec la réception de Boulogne et deux déplacements à Pau et Rodez, avant de recevoir l’actuel concurrent Amiens le 3 avril. Le calendrier de fin de saison sera plus corsé sur le papier pour les Bastiais, avec les réceptions de Saint-Étienne et du Mans pour la dernière de la saison. Des grosses écuries qui seront très certainement en quête des derniers points pour jouer les places dans le haut du tableau. La réception à Armand-Cesari de Clermont, le 24 avril, à l’occasion de la 32ᵉ journée, pourrait être l’une des rencontres capitales pour le maintien. Mais les Bastiais évoluent dans un championnat de Ligue 2 très serré, et ce qui est valable aujourd’hui ne le sera peut-être plus au fil des rencontres.



Pour mener à bien cette mission maintien, les Bastiais devront s’appuyer sur les bonnes prestations engrangées depuis le mois de décembre, avec le déclic face au Red Star et le bon match nul ramené de Saint-Étienne en fin d’année. C’est ce que répète Réginald Ray semaine après semaine. Si, dans le vestiaire, le moral et l’envie semblent revenus, avec une « équipe qui ne triche pas », elle devra tout de même trouver le chemin des filets, ce qui fait cruellement défaut. Un seul but marqué sur les cinq derniers matchs, trois encaissés, pour quatre matchs nuls et une défaite. La dernière remontant au 24 janvier face à Montpellier. Depuis, le Sporting n’a plus perdu… mais n’a pas gagné non plus. Il devra corriger cela et renouer, lors de ces dix dernières rencontres, avec une victoire si proche, mais encore inaccessible.



Réginald Ray pourra désormais s’appuyer sur un effectif un peu plus étoffé avec les arrivées de Joachim Eickmayer et Mehdi Merghem, qui ont su insuffler leur nouveauté sur le terrain. Certes, le mercato a été difficile, compliqué, et n’a pas su combler toutes les attentes du club, notamment sur la venue d’un numéro neuf. Il faudra faire avec, et que chaque joueur puise en lui les ressources pour pousser le ballon au fond des filets. La défense bastiaise montre, de son côté, une solidité à toute épreuve depuis plusieurs matchs ; si cela continue, ce sera un atout supplémentaire pour le Sporting. Ce recrutement, ce sont aussi deux joueurs supplémentaires qui permettent d’étoffer la profondeur de banc du coach bastiais. Ce qui offre plus de possibilités tactiques face aux adversaires, mais aussi dans le jeu. On se souvient d’un début de saison avec une équipe bastiaise « cuite » à la soixantième minute. Certes, les dix dernières journées ressembleront à un marathon pour les Bastiais, mais du côté des joueurs, de l’entraîneur, des dirigeants et du staff, on croit au maintien. Reste à le prouver sur le terrain.

