Stonde di Vita avec… Ange Terramorsi, sculpteur


le Mercredi 18 Mars 2026 à 18:13

Ange Terramorsi sclupte les pierres depuis 30 ans à Muratellu. Son jardin est devenu un véritable terrain d'exposition. Il nous ouvre les portes de son musée à ciel ouvert.



