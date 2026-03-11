Municipales - Paul Alfonsi présente sa liste « Biguglia Più Forte Inseme »

Municipales : à Biguglia, Paul Alfonsi présente sa liste « Biguglia Più Forte Inseme » (crédit: candidat)
C’est dans une salle des fêtes comble que Paul Alfonsi a présenté officiellement sa liste « Biguglia Più Forte Inseme », faite "de femmes et hommes qui veulent s'engager" et sa démarche en vue des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. En présence notamment du député François Xavier Ceccoli ou encore de l’ancien maire de la commune Sauveur Gandolfi-Scheit.
À la tribune, le pharmacien n’a pas hésité à attaquer le bilan de son adversaire, le maire sortant Jean-Charles Giabiconi, sur sa gestion de la commune, et particulièrement sur la gestion financière. Évoquant les taxes ou encore les charges de personnel, qui font l’objet depuis le début d’une guerre des chiffres entre les deux candidats.
Sur le terrain, Biguglia est probablement la commune de Corse la plus disputée entre les deux listes. Jean-Charles Giabiconi, membre de Femu a Corsica, avait ravi la mairie en 2020 à Sauveur Gandolfi-Scheit, maire de droite pendant 44 ans. Entre les deux candidats, les attaques personnelles fusent des deux côtés, particulièrement sur les réseaux sociaux. Paul Alfonsi et ses colistiers, notamment Dumè Calcara, ont évoqué le climat qui règne durant la campagne. Paul Alfonsi le martèle : s’il est élu, il souhaite s’intéresser uniquement à ses administrés et sortir la commune de l’immobilisme et l'ambition de construire: "une ville dynamique, attractive et durable" Dimanche soir, les Bigugliais seront fixés sur le nom du futur maire.
La liste "Biguglia Più Forte Inseme" :
Paul Alfonsi
Audrey Mori
Stéphane Vesperini
Aurélia Pieragnoli-Couturier
Marc-Antoine Fanti
Chiara Legato
José Manuel Becerra
Marylin Ramazotti
Dominique Calcara
Isabelle Massimi
Anthony Gandolfi
Christelle Cruciani
Barthélémy Corneli
Sophie Sanciu
Laurent Scarparo
Elodie Ottavi
Georges Risticoni
Michèle Casabianca
David Frandina
Patricia Mancuso
Ugo Fazzini
Yaël Rigaud
Jean-Charles Ferrandi
Johanne Morice
Jean-Luc Halle
Céline Toth-Ormanci
Pascal Mathieu Liberati
Marie Rose Demasi
Alain Abad
