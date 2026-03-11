Municipales - Paul Alfonsi présente sa liste « Biguglia Più Forte Inseme »

C’est dans une salle des fêtes comble que Paul Alfonsi a présenté officiellement sa liste « Biguglia Più Forte Inseme », faite "de femmes et hommes qui veulent s'engager" et sa démarche en vue des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. En présence notamment du député François Xavier Ceccoli ou encore de l’ancien maire de la commune Sauveur Gandolfi-Scheit.



À la tribune, le pharmacien n’a pas hésité à attaquer le bilan de son adversaire, le maire sortant Jean-Charles Giabiconi, sur sa gestion de la commune, et particulièrement sur la gestion financière. Évoquant les taxes ou encore les charges de personnel, qui font l’objet depuis le début d’une guerre des chiffres entre les deux candidats.



Sur le terrain, Biguglia est probablement la commune de Corse la plus disputée entre les deux listes. Jean-Charles Giabiconi, membre de Femu a Corsica, avait ravi la mairie en 2020 à Sauveur Gandolfi-Scheit, maire de droite pendant 44 ans. Entre les deux candidats, les attaques personnelles fusent des deux côtés, particulièrement sur les réseaux sociaux. Paul Alfonsi et ses colistiers, notamment Dumè Calcara, ont évoqué le climat qui règne durant la campagne. Paul Alfonsi le martèle : s’il est élu, il souhaite s’intéresser uniquement à ses administrés et sortir la commune de l’immobilisme et l'ambition de construire: "une ville dynamique, attractive et durable" Dimanche soir, les Bigugliais seront fixés sur le nom du futur maire.



La liste "Biguglia Più Forte Inseme" :

Paul Alfonsi

Audrey Mori

Stéphane Vesperini

Aurélia Pieragnoli-Couturier

Marc-Antoine Fanti

Chiara Legato

José Manuel Becerra

Marylin Ramazotti

Dominique Calcara

Isabelle Massimi

Anthony Gandolfi

Christelle Cruciani

Barthélémy Corneli

Sophie Sanciu

Laurent Scarparo

Elodie Ottavi

Georges Risticoni

Michèle Casabianca

David Frandina

Patricia Mancuso

Ugo Fazzini

Yaël Rigaud

Jean-Charles Ferrandi

Johanne Morice

Jean-Luc Halle

Céline Toth-Ormanci

Pascal Mathieu Liberati

Marie Rose Demasi

Alain Abad

