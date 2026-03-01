CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Élodie Balesi 11/03/2026 Le dessin de Battì : ils sont où les Bonapartistes ? 10/03/2026 Municipales. Quelles sont les propositions des candidats à la mairie de Bastia sur la sécurité ? 10/03/2026 Un recours déposé devant le Conseil d'État pour contraindre l’État à se prononcer sur la régulation des prix des carburants en Corse 10/03/2026

Le dessin de Battì : ils sont où les Bonapartistes ?


le Mardi 10 Mars 2026 à 18:46

Même Napoléon n’aurait pas imaginé une bataille municipale… sans bonapartistes, soutient à la pointe de son crayon et toujours prêt à forcer le trait, avec talent, Battì !







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos