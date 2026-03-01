Municipales. Quelles sont les propositions des candidats à la mairie de Bastia sur la sécurité ?

À quelques jours des élections municipales, les 15 et 22 mars prochains, les sept candidats à la mairie de Bastia détaillent leurs propositions sur plusieurs enjeux du quotidien, et notamment sur le sujet de la sécurité. Entre renfort des effectifs de la police, vidéoprotection et création d’un commissariat dans les quartiers sud, ils multiplient leurs prises de position avant le scrutin.





Sacha Bastelica, à la tête de « Una via per Bastia - Via citadina », souhaite « renforcer la présence de proximité avec la création d’une brigade citoyenne et le déploiement d’éducateurs de quartier pour la prévention et la médiation sociale ». Selon lui, « invoquer, tel un mantra, une surenchère démagogique de caméras et d’armes, c’est un peu comme croire qu’une claque permettra à l’enfant de connaître sa leçon ». « Je pense qu’il faut considérer les Bastiais avant tout comme des citoyens. Il ne s’agit donc pas seulement d’essayer de soigner l’insécurité, mais d’en guérir, de s’en prémunir en agissant aussi, et surtout, sur les causes et non pas uniquement sur les effets », a déclaré le candidat.





Pour sa part, Francis Riolacci, de la liste « Bastia in Cumunu - Bastia en Commun », indique qu’il « demandera le renfort en effectifs et en moyens de la police nationale pour lutter efficacement contre la délinquance ». « Nous veillerons à la tranquillité publique avec une police municipale de proximité. À cet effet, l'ouverture d'un poste dans le secteur Sud de la ville est proposée. Nous ne doterons pas la police municipale d'arme létale sous peine de voir un transfert de la mission de la lutte contre la délinquance sur les communes avec les risques pour les agents et des charges financières nouvelles pour la ville. »





Nicolas Battini, tête de liste de « Populu di Bastia », estime que « la sécurité mérite bien qu’on double les effectifs de la police municipale, qu’on les arme et qu’on établisse dans les quartiers suds de Bastia un commissariat permanent ».





Autre candidat en lice avec sa liste « Uniti ! », Julien Morganti assure que « notre doctrine pour la sécurité sera claire : assurer avec fermeté la protection des Bastiais ». Pour cela, il souhaite « créer une police de proximité ». « La création d’une dizaine de postes permettra d’intensifier les patrouilles. Elle sera dotée de missions élargies : prévention, propreté, contrôles des dépôts sauvages et du tri, régulation du domaine public, présence renforcée autour des écoles. » Son objectif est aussi de développer « un véritable réseau de vidéoprotection public pour tous les quartiers » et de créer « une annexe de police municipale à Lupino ».





De son côté, Gilles Simeoni, à la tête de « Bastia Inseme », entend « apporter des réponses aux problèmes qui empoisonnent le quotidien : trafic et usage de drogues dans les rues, agressions physiques ou verbales, logiques communautaristes, incivilités ». « Il faut le faire à travers des mesures concrètes : redéploiement de la police municipale, avec par exemple l’ouverture d’un poste à Lupinu, patrouilles renforcées de la police nationale, poursuite du déploiement de la vidéoprotection, plan renforcé de lutte contre les trafics et les usages de drogue, en partenariat avec la police nationale et les associations, création d’une brigade intercommunale pour les déchets et encombrants. »





Jean-Martin Mondoloni, chef de file de la liste « Bastia, da oghje a dumane », rappelle que « la sécurité est une priorité qui appelle des solutions opérationnelles et concrètes » et propose « la nomination d’un adjoint spécial aux quartiers sud ». « En termes de sécurité, nous déploierons un plan ambitieux de vidéoprotection sur l’ensemble du territoire communal et implanterons une antenne de la police municipale au sud de la ville. Ambition doublée d’un éclairage public rénové plus performant et d’une politique de fermeté contre les incivilités et les dégradations visuelles qui souillent notre cadre de vie. Nous consulterons les Bastiais pour l’armement de la police municipale. »



Enfin, à travers sa liste « Prima i Nostri ! », Jean-Michel Lamberti appelle à « mettre en place une police municipale armée, entraînée et déployée 24h/24 et 7j/7, un poste de police dédié à Bastia Sud, la généralisation de la vidéoprotection avec un maillage efficace et une synergie immédiate entre voirie, entretien et bailleurs sociaux pour garantir la dignité de notre cadre de vie ».

