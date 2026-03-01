A màghjina - U Cumpuleddu e Calanca Murata in Bavedda
Au cœur du massif de Bavella, l’arche rocheuse de U Cumpuleddu, dans le secteur de Calanca Murata, se détache dans la brume matinale. Sculptée par l’érosion au fil des millénaires, cette curiosité naturelle domine les pins laricio et rappelle la puissance du relief granitique des aiguilles de Bavella.
Si, comme Françoise Geronimi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.