Stonde di Vita avec… Ange Terramorsi, sculpteur 18/03/2026 Bastia - Synapsia ou la musique comme levier thérapeutique pour les Troubles du NeuroDéveloppement et la santé mentale 11/03/2026 Epstein (II) - Le trio "Woody", Las Vegas et la Corse 11/03/2026 Municipales - À San-Martino-di-Lota, Marie-Hélène Padovani veut « continuer les projets entamés » 11/03/2026

A màghjina - U Cumpuleddu e Calanca Murata in Bavedda


le Jeudi 12 Mars 2026 à 07:25

Au cœur du massif de Bavella, l’arche rocheuse de U Cumpuleddu, dans le secteur de Calanca Murata, se détache dans la brume matinale. Sculptée par l’érosion au fil des millénaires, cette curiosité naturelle domine les pins laricio et rappelle la puissance du relief granitique des aiguilles de Bavella.
Si, comme Françoise Geronimi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







