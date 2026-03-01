Municipales 2026 : le fil de la campagne à Conca, Corti et Bastia

De A lista « A Forza di l’Avvene » :

Alors que la campagne des élections municipales entre dans la dernière ligne droite, les électeurs des principales villes de Corse, et même de certains villages, ont depuis quelques jours la possibilité d’assister à un débat entre les candidats en lice dans leurs communes. Malgré plusieurs sollicitations de notre part auprès des différents médias corses, et ce dès notre annonce de candidature, Corti fait malheureusement exception à cette règle. Nous considérons qu’il s’agit là d’une anomalie pour une commune qui est, non seulement la cinquième de l’île du point de vue de sa démographie, mais également – et surtout – la capitale historique et légitime de la Corse ainsi que la ville universitaire. Autant dire que les enjeux concernant l’avenir de Corti dépassent de très loin les frontières de la ville. Ces derniers jours, les prises de paroles publiques respectives de notre liste et de celle menée par Xavier Poli ont mis en lumière deux visions très différentes du développement de Corti. Par ailleurs, le maire sortant, à l’antenne de Via Stella, a contesté – certes de façon peu convaincante de notre point de vue – certaines de nos analyses. En conséquence, nous considérons que Corti et les Cortenais méritent qu’un débat public contradictoire soit organisé avant la clôture de la campagne officielle. Nous le proposons à M. Xavier Poli et ses colistiers ainsi qu’aux différents médias selon des modalités à déterminer conjointement.