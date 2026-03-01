Municipales 2026 : le fil de la campagne à Conca, Corti et Bastia

Conca : la liste “Insembu par Conca” conduite par Guy Profizi met en avant “A Vodda Di Fà”
À Conca, la liste “Insembu par Conca”, conduite par Guy Profizi, met en avant l’initiative “A Vodda Di Fà”, présentée comme une démarche engagée dans la vie communale depuis près de dix ans.
Selon ses promoteurs, cette dynamique repose sur des actions menées tout au long de l’année et sur une volonté d’information régulière des habitants. Depuis 2018, le groupe affirme communiquer sur ses initiatives locales et maintenir un lien de proximité avec la population.
Depuis 2020, il indique également publier des comptes rendus des conseils municipaux et avoir mis en place des commissions destinées à permettre aux habitants d’exprimer leurs idées et de formuler des propositions pour la commune.
Pour la liste, l’engagement municipal ne doit pas se limiter aux périodes électorales. Elle défend l’idée d’un travail mené dans la durée, construit avec les habitants afin de répondre aux besoins du village.
“Insembu par Conca” présente par ailleurs une équipe composée de 16 femmes et hommes, décrits comme compétents et investis, et se voulant représentatifs de la diversité de la population de la commune.
A Forza di l’Avvene : "Corti si merita u sò dibattitu"
De A lista « A Forza di l’Avvene » :
Alors que la campagne des élections municipales entre dans la dernière ligne droite, les électeurs des principales villes de Corse, et même de certains villages, ont depuis quelques jours la possibilité d’assister à un débat entre les candidats en lice dans leurs communes. Malgré plusieurs sollicitations de notre part auprès des différents médias corses, et ce dès notre annonce de candidature, Corti fait malheureusement exception à cette règle. Nous considérons qu’il s’agit là d’une anomalie pour une commune qui est, non seulement la cinquième de l’île du point de vue de sa démographie, mais également – et surtout – la capitale historique et légitime de la Corse ainsi que la ville universitaire. Autant dire que les enjeux concernant l’avenir de Corti dépassent de très loin les frontières de la ville. Ces derniers jours, les prises de paroles publiques respectives de notre liste et de celle menée par Xavier Poli ont mis en lumière deux visions très différentes du développement de Corti. Par ailleurs, le maire sortant, à l’antenne de Via Stella, a contesté – certes de façon peu convaincante de notre point de vue – certaines de nos analyses. En conséquence, nous considérons que Corti et les Cortenais méritent qu’un débat public contradictoire soit organisé avant la clôture de la campagne officielle. Nous le proposons à M. Xavier Poli et ses colistiers ainsi qu’aux différents médias selon des modalités à déterminer conjointement.
Uniti : meeting vendredi
Le grand meeting du 1er tour de la liste Uniti, conduite par Julien Morganti, se déroulera ce vendredi 13 mars à 18h30 à la salle polyvalente de Lupinu.
« Bastia Inseme » en meeting
Le meeting du premier tour de la liste "Bastia Inseme" que mène Gilles Simeoni se tient ce jeudi 12 mars à la Salle polyvalente de Lupinu, à 18 heures.
