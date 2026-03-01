Epstein (II) - Le trio "Woody", Las Vegas et la Corse

Houssam Kajja le Mercredi 11 Mars 2026 à 18:40

Des e-mails, des correspondances et des documents judiciaires. Les Epstein Files, rendus publics par la justice américaine, continuent de dévoiler les coulisses du téseau du financier Jeffrey Epstein. Au détour de ces archives apparaît aussi un nom inattendu : la Corse. Une présence discrète dans ce dossier tentaculaire sur lequel s'est penché Houssam Kajja, enseignant-chercheur en armée guerre et sécurité, professeur d'Histoire-Géographie, Education Morale et Civique, Lettres à l'Académie de Versailles passé par la Sorbonne.