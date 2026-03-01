Municipales. À Ota Porto, Cédric Lunardi veut « faire de la commune le cœur battant de l’Ouest Corse »

Vous briguez cette année un tout premier mandat. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous lancer dans la course à la mairie ?

Ma candidature est une déclaration d’amour à ma commune. Le maire ayant décidé de ne pas se représenter, j’entends porter une ambition nouvelle. Avec mes colistiers, nous avions le choix d’assister au déclin de la commune ou agir pour la redresser. Ce sont les électeurs qui nous ont encouragés à nous présenter. Notre projet est le fruit d’une écoute et d’un travail d’équipe. Nous voulons simplement répondre aux attentes des habitants et aux besoins du territoire, il y a urgence à agir !



Vous déplorez la déprise démographique que vous constatez et faites de l’amélioration du cadre de vie votre priorité absolue. Aujourd’hui, que manque-t-il selon vous à Ota-Porto ?

Ota-Porto offre un cadre de vie naturellement agréable mais insuffisamment dotée de structures et des services nécessaires à la sédentarisation de la population. Notre projet vise à favoriser le retour et l’installation de nouveaux habitants. Cela passe par la révision du PLU. Il faut débloquer la situation pour permettre la création de nouveaux logements. L’amélioration de la commune passe par des mesures facilitant la mobilité. Je propose la mise en place d’une navette reliant Ota à Porto ainsi que l’aménagement d’un parking à l’entrée du village où le stationnement est problématique. Le patrimoine du village sera revalorisé. La réhabilitation de la Maison Susini est une priorité de notre projet. Nous souhaitons y créer un espace culturel à l’attention des jeunes. Le sujet de la santé et du bien-être est central pour pouvoir vivre en milieu rural. Avec mon équipe, nous mobiliserons tous les leviers financiers afin de permettre l’installation durable d’un médecin. Je veux protéger la population en lui garantissant un accès aux soins. A Ota-Porto, nous avons aussi besoin d’une structure d’accueil de la petite enfance. Côté loisirs, j’encouragerai la pratique du sport avec la création d’un city stade multisports, celle de terrains de Padel ou d’un parcours santé dans la forêt. Évidemment, ces projets se feront en concertation avec les habitants.



Le secteur touristique doit être pour vous le levier de la relance économique. Quelles infrastructures et dynamiques souhaitez-vous impulser ?

Porte d’entrée de la réserve de Scandola, Porto concentre l’activité économique du territoire communal. De plus, c’est le lieu le plus prisé des visiteurs et particulièrement fréquenté par les touristes. Je prends l’engagement de repenser le port en le dotant d’une nouvelle capitainerie, génératrice de deux emplois saisonniers. L’activité portuaire doit être développée autour de la création de 10 places de plaisance supplémentaires. Parallèlement, nous accorderons des Autorisations d’occupation temporaire (AOT) du territoire afin d’encourager l’implantation d’activités nautiques. Mais le village doit aussi tenir une place centrale dans cette relance. Nous y créerons une paillote au site des Deux-Ponts qui redonnera vie à ce lieu central. Afin de concilier convivialité, unité et attractivité touristique, nous organiserons régulièrement des animations musicales estivales au village. La création d’un marché des producteurs valorisera notre identité territoriale et les savoir-faire de nos artisans. Il faut favoriser la circulation du flux touristique sur l’ensemble de la commune. Notre ambition est de faire d’Ota-Porto le cœur de l’Ouest Corse et l’imposer comme une destination touristique incontournable à l’horizon 2030 !



A quelques jours du scrutin, avez-vous un message à adresser à vos concitoyens ?

ll faut une rupture pour engager la dynamique dont notre commune a besoin. La liste, que j’ai l’honneur de conduire, est composée d’hommes et de femmes jeunes ou d’expérience, motivés et entièrement tournés vers l’intérêt général. Cette liste possède tous les atouts pour redynamiser notre commune. Et enfin, si j’osais, je dirais aux électeurs qu’ils ont entre les mains, avec le bulletin de la liste Un Avenir pour Ota-Porto, le moyen de créer la surprise en accordant leur confiance à de nouveaux candidats.