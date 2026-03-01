Municipales. Que proposent les candidats à la mairie de Bastia face à l'urgence sociale ?

Manon Perelli le Jeudi 12 Mars 2026 à 15:26

Interpellés par la Coordination inter-associative de lutte contre l’exclusion en Corse, tous les candidats à la mairie de Bastia - à l'exception de Jean-Michel Lamberti - ont détaillé leurs positions sur la précarité, le logement, l’accès aux droits ou encore l’alimentation.