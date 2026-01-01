Municipales : la CLE interpelle les candidats sur l’urgence sociale en Corse

« La précarité et la pauvreté sont des phénomènes structurels qui ne cessent de croître. Jamais le taux national de pauvreté n’a été aussi haut depuis 30 ans. La Corse n’est pas épargnée ». C’est par ce constat que la Coordination inter-associative de lutte contre l’exclusion en Corse (CLE) interpelle les candidats aux élections municipales à Ajaccio et Bastia, dans une lettre ouverte rendue publique à l’approche du scrutin. Une démarche qui prend une résonance particulière dans une île qui reste aujourd’hui la région la plus pauvre de France métropolitaine.



Depuis plus de 20 ans, la CLE sollicite régulièrement les listes engagées dans les scrutins locaux afin d’obtenir des engagements clairs sur les politiques sociales, rappellant en effet aux futurs élus municipaux l’importance de leur rôle dans la lutte contre la précarité. « Vous êtes témoin de cette situation et, en tant que maire, vous deviendrez un des acteurs principaux de la conception et de la mise en œuvre des mesures capables d’en atténuer les effets du fait des compétences obligatoires et facultatives de votre municipalité », écrit-elle dans sa lettre en soulignant également l’importance de la transparence et du débat public autour de ces engagements.



Le texte pose ainsi tout d’abord deux principes jugés fondamentaux : l’action sociale inconditionnelle, sans distinction d’origine, de genre ou de situation administrative, et le respect strict de l’État de droit. Dans un contexte local marqué par la pression mafieuse, la CLE demande aux futurs élus comment ils entendent garantir transparence, bonne gestion des fonds publics et protection des agents et élus face aux tentatives d’intimidation ou de corruption.



Le document aborde ensuite les différentes formes que prend aujourd’hui la précarité. « La rue est devenue un espace de vie durable pour un nombre croissant de personnes en situation de grande pauvreté », alerte la CLE interrogeant les candidats sur l’aménagement des espaces publics – toilettes, douches, accueils de jour, consignes – mais aussi sur le soutien concret aux associations d’hébergement d’urgence, fragilisées par les récentes coupes budgétaires de l’État.



Le logement social apparaît par ailleurs comme une priorité transversale. Face à l’augmentation du nombre de familles monoparentales, de travailleurs pauvres, de seniors précaires ou d’étudiants en difficulté, la CLE appelle à renforcer l’offre de logements à loyers très sociaux, à favoriser la mixité dans les programmes immobiliers, à réhabiliter le parc existant et à lutter contre la précarité énergétique. Alors que près de quatre ménages éligibles sur dix ne perçoivent pas le RSA, la coordination dénonce la complexité des démarches et le tout-numérique, qui exclut une partie de la population de leurs droits . Elle propose le déploiement d’antennes de proximité des CCAS ou CIAS, associant accompagnement social et soutien psychologique, ainsi que le retour d’accueils physiques assurés par des agents formés.



La situation des enfants et des jeunes occupe également une place centrale dans cette lettre ouverte. « 15 000 enfants, soit un enfant sur quatre, sont en situation de précarité en Corse », rappelle la coordination, qui appelle à des mesures concrètes pour préserver leur avenir, en s’appuyant sur les recommandations du rapport Pauvreté des enfants en Corse, l’urgence sociale pour demander des mesures concrètes : développement des places en crèche, gratuité ou tarification sociale des cantines, transports et fournitures scolaires, mais aussi reconnaissance d’un statut spécifique pour les parents isolés. Elle relaie également les propositions formulées par des jeunes eux-mêmes, autour de différents « pass » (logement, alimentation, culture, sport, transports, numérique).de l’accès à l’éducation à l’alimentation, en passant par le logement et les transports.



En outre, la prévention des violences faites aux femmes faisant aussi partie des priorités mises en avant, la CLE interroge les candidats sur les moyens qu’ils entendent mobiliser pour améliorer l’accueil des victimes, faciliter le dépôt de plainte, renforcer la prévention et mieux coordonner les acteurs locaux, notamment via les CCAS et les conseils locaux de sécurité.



Enfin, la lettre aborde des enjeux plus larges mais étroitement liés à la précarité : accès à une alimentation saine, soutien aux associations d’aide alimentaire, développement des circuits courts et des jardins partagés, encouragement des mobilités collectives pour alléger le budget des ménages, mais aussi participation citoyenne et réhumanisation des démarches administratives.



Insistant sur le fait qu’elle ne soutient aucune liste, la CLE revendique une démarche transpartisane et appelle les candidats à se positionner clairement sur ces questions. Les réponses et les mesures annoncées dans le programme des candidats seront rendues publiques et publiées sans commentaire sur le site de la coordination, et devront permettre aux électeurs de mesurer l’engagement réel des futurs maires face à l’urgence sociale. « Elles contribueront, sans aucun doute, à éclairer le choix des électeurs », appuie encore la CLE.