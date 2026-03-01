Carburants : TotalEnergies annonce un plafonnement temporaire des prix dans ses stations



Face à « la situation très fluctuante des marchés pétroliers depuis le début du conflit dans le Golfe », qui a notamment entraîné « de très fortes tensions sur les marchés mondiaux du diesel, un carburant dont la France est largement importatrice et dont l’approvisionnement dépend des cours internationaux », TotalEnergies annonce prendre des mesures de protection des consommateurs dans ses stations-service en France, dans un communiqué diffusée ce jeudi.



Rappelant sa politique de fixation des prix, qui consiste à « répercuter sans délai toute fluctuation à la baisse, comme à la hausse, des cours internationaux du diesel et de l’essence », le groupe dit ainsi vouloir « protéger ses clients en France face à ce choc pétrolier mondial », et s’engage « à plafonner le prix de l’essence à 1,99 €/L » et « le prix du diesel à 2,09 €/L », jusqu’à la fin du mois de mars.



La mise en place du plafond sur le prix du diesel doit bénéficier immédiatement aux clients de « 1 830 stations parmi les 3 300 stations du réseau TotalEnergies en France ».



Le groupe annonce par ailleurs un dispositif spécifique pour certains clients. Les abonnés à TotalEnergies Électricité & Gaz inscrits à « l’avantage carburant » bénéficieront « d’un plafond privilégié à 1,99 €/L, quel que soit le carburant, pour toute l’année 2026 ». Cette mesure concernera également « tous les nouveaux clients particuliers qui souscriront un contrat d’électricité et/ou de gaz chez TotalEnergies ».



L’ensemble de ces mesures entrera en vigueur à compter du 13 mars « dans toutes les stations TotalEnergies du territoire métropolitain, y compris sur les autoroutes et dans les zones rurales ».



Le groupe indique enfin qu’il « réévaluera la situation des marchés pétroliers mondiaux début avril ».