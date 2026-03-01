Ajaccio : les 600 élèves intégreront le nouveau Conservatoire Henri Tomasi le 23 mars

Dans les faits, la semaine du 16 au 21 mars sera consacrée au déménagement. Durant cette période, les cours seront suspendus, à l’exception des cours de théâtre, qui se déroulent hors des murs du conservatoire. Les élèves effectueront leur rentrée dans le nouveau bâtiment le 23 mars, même si des ajustements ponctuels d’horaires pourront intervenir durant la phase d’installation.



« On a hâte d’y être »



L’arrivée dans ces nouveaux locaux est accueillie avec enthousiasme par les enseignants. Serge Lodi, représentant du SNEA, se réjouit de ce dénouement : « On est très heureux que cela se débloque enfin. On pourra accueillir les élèves dès le 23 mars. On était très impatient de l’intégrer après avoir vu la qualité des locaux lors de l’inauguration. Les élèves sont très enthousiastes. On a hâte d’y être ». Au total, 600 élèves et 25 professeurs sont concernés par ce transfert. L’administration, en revanche, restera encore temporairement dans les anciens locaux de l’avenue Moncey avant de rejoindre à son tour le nouveau site.



Cette issue intervient après plusieurs semaines de tensions entre les différentes institutions impliquées dans la gestion de l’établissement. La Collectivité de Corse, majoritaire au sein du syndicat mixte, assure la gestion du bâtiment, tandis que la Ville d’Ajaccio reste propriétaire du foncier.



Quelques jours avant la signature de la convention, Anne-Laure Santucci, conseillère exécutive en charge de la culture à la Cdc, avait d’ailleurs annoncé la mise en place rapide de cette solution provisoire : « Une fois que la convention temporaire sera signée et que nous serons tombés d’accord concernant les modalités financières, la direction mettra tout en œuvre pour organiser le déménagement des élèves et des enseignants. »



Dans les premières semaines, certaines dispositions pratiques accompagneront cette période de transition, notamment en l’absence de connexion Internet. Les élèves devront donc venir avec leur matériel. Par ailleurs, le stationnement devant l’établissement sera réservé au personnel et aux personnes à mobilité réduite, un parking public étant accessible à proximité. Malgré ces ajustements, l’essentiel est désormais acté : les élèves du conservatoire vont enfin pouvoir investir ce nouvel équipement culturel qui leur permettra d’exercer leur passion dans des conditions optimales.



