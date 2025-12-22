SCB - Red Star : Ligue 2 : match perdu sur tapis vert et tribune fermée pour le SC Bastia

La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel a rendu sa décision concernant les incidents survenus lors du match de la 16e journée de Ligue 2 BKT entre le SC Bastia et le Red Star FC, disputé le vendredi 5 décembre 2025 au stade Armand-Cesari.
Des supporters bastiais sont mis en cause pour l’usage et des jets d’engins pyrotechniques. L’un d’eux a atteint un acteur de la rencontre, provoquant l’arrêt définitif du match. Des expressions orales ont également été constatées par les officiels.
Compte tenu de la gravité des faits, le dossier avait été placé en instruction. À l’issue de l’examen du rapport, la Commission a décidé d’infliger au SC Bastia la perte du match par pénalité, un retrait d’un point avec sursis au classement sportif, ainsi que la fermeture pour quatre matchs fermes de la tribune Est « Petrignani » du stade Armand-Cesari.
Ces sanctions prennent effet immédiatement.
Comportement des supporters du SC Bastia : usage et jets d'engins pyrotechniques dont l'un a atteint un acteur de la rencontre, provoquant l'arrêt définitif du match et expressions orales constatées.
Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction.
Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce les sanctions suivantes :
- Perte par pénalité du match SC Bastia – Red Star FC comptant pour la 16e journée de Ligue 2 BKT.
- Retrait d’un point avec sursis au classement sportif.
- Fermeture pour quatre matchs fermes de la tribune Est « Petrignani » du stade Armand-Cesari.
La sanction prend effet immédiatement.
