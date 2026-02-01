Football Grand Sud - La SVARR consolide son fauteuil de leader

Un succès acquis sur le score de 3 buts à 2 grâce à un deuxième triplé en deux rencontres de Maud'Huy qui a permis à la SVARR de bien gérer une fin de match en pente douce qui a vu Bocognano inscrire deux buts. Toujours en R1, le Sud FC, pourtant réduit à dix avant le quart d'heure de jeu, a disposé de Bastelicaccia dans ce duel de haut de tableau sur le score de 2 buts à 1. De son côté l'AS Porto-Vecchio a bien digéré son revers lors du derby face à la SVARR en s'imposant sur le terrain de la Pieve di Lota sur la marque ample de 5 buts à 1. Un très précieux succès dans l'optique du maintien.





En Régionale 2, la JS Bonifacio rendait visite au leader acéiste. Les joueurs d'Edmond Ibayi se sont inclinés 3 buts à 0.





En Régionale 3, la réserve de l'AS Porto-Vecchio recevait le Capi Corsu au Pruneddu. Pas de vainqueur dans cette rencontre qui s'est soldée sur le score de parité de 1 à 1.

Enfin en Régionale 4, la formation réserve du GFCA s'est imposé sans coup férir face au FC Sotta dans la mesure où les Sottais ont déclaré forfait. Pour sa part l'AS Rocca Taravu n'a pas joué contre la réserve de Ghisonaccia, le terrain de la Plaine Orientale étant impraticable.