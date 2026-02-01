Medhi Merghem avant SC Bastia-Troyes - : "Très fier d’être arrivé ici et de porter ce maillot. Je sais le poids qu’il y a derrière"

(Photo Gérard Baldocchi)

Choc des extrêmes ce lundi 16 février à 20h45 pour le Sporting Club de Bastia qui reçoit le leader troyen sur sa pelouse d’Armand-Cesari. Une rencontre comptant pour la 23e journée de Ligue 2. Toujours dernier du championnat avec 16 points, les Bastiais, s’ils réalisent l’exploit de s’offrir un leader en très mauvaise forme, quatre rencontres sans victoire, pourraient passer devant Laval, quitter la dernière place et recoller à trois points du barragiste Amiens.Si, sur le papier, les conditions semblent propices pour réaliser un bon coup face au premier et rester dans une course au maintien serrée mais encore jouable à onze journées de la fin, c’est sur le terrain que les hommes de Réginald Ray devront se montrer présents. L’occasion de voir la nouvelle recrue Medhi Merghem, présent en conférence de presse d’avant-match, faire ses premiers pas avec le maillot bleu. Celui-ci s’est dit : « Très fier d’être arrivé ici et de porter cette tenue. Je sais le poids qu’il y a derrière. Je suis un homme de défis et je suis en recherche de challenge. Ça concordait avec ce que je cherchais. La place se gagne sur le terrain, les meilleurs joueront, et c’est comme ça que l’on se sauvera. »La dernière rencontre entre les deux équipes remonte seulement au 10 janvier dernier, en Coupe de France, avec une défaite 2-0 à Furiani pour les Bastiais. Depuis, le Sporting est allé chercher une victoire ô combien importante à Laval, mais reste sur deux matches nuls très frustrants (0-0) face à Nancy et Reims.Il est temps aujourd’hui pour les Bastiais de passer ce cap et de trouver le sursaut d’orgueil nécessaire pour aller chercher les victoires indispensables au maintien en Ligue 2 la saison prochaine. Face à Troyes, la tâche ne sera pas simple, mais les Bastiais ont les ressources nécessaires pour trouver les solutions. Si Medhi Merghem « prend tous les scénarios, tant qu’il y a trois points à la fin », son coach Réginald Ray a le sien : « On sort d’une grosse équipe, il y en a encore une lundi soir. Il ne faut pas se fier à leurs dernières prestations. On a un triple objectif : regagner et marquer à domicile, et avoir un supplément d’âme. C’est une équipe qui est première, ça va être un bon défi pour nous, que l’on peut relever » à condition « d’améliorer nos stats ».Un match contre une grosse écurie mais : « On verra dans quelles dispositions ils sont. Mais on est plus à l’aise sur les attaques rapides. On travaille sur tous les aspects pour être prêts à toutes les configurations." a expliqué Reginald Ray.Dans cette course au maintien, l’objectif est aussi de marquer des buts, ce qui fait défaut aux Bastiais et se paie au classement. Medhi Merghem a pour ambition de rebooster l’attaque bastiaise : « Je vais essayer d’apporter ma pierre à l’édifice. Il se peut qu’on renverse la tendance assez rapidement. »Si cette rencontre face à Troyes n’est pas encore mathématiquement capitale, à onze journées de la fin, la fenêtre de tir commence à se réduire dangereusement pour les Bastiais, qui sont, il ne faut pas l’oublier, à six points du barragiste Amiens.Une contre-performance ce lundi soir à Furiani pourrait rendre la mission maintien encore plus difficile : « Quand on joue en décalage par rapport aux résultats de vendredi, ça doit nous donner une énergie supplémentaire, notamment pour quitter la position de lanterne rouge : une motivation supplémentaire. L’objectif est de gagner. » a rappelé Réginald Ray avant de préciser : « On a un groupe qui n’est pas résigné, qui ne fait pas tout bien, mais qui ne triche pas ! Ce défi du maintien, on l’obtiendra tous ensemble. »Placide, Olmeta, Roncaglia, Guevara, Ariss, Akueson, Meynadier, Bonhert, Janneh, Ducrocq, Eickmayer, Karamoko, Sebas, Zaouai, Merghem, Vincent, Tomi.