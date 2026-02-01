CorseNetInfos
A màghjina - A torra di Miomu à l’alba


le Dimanche 15 Février 2026 à 07:45

Au petit matin, la tour de Miomu se découpe face à la mer Tyrrhénienne tandis que le soleil se lève dans l’axe de l’archipel toscan. Un moment calme où patrimoine et paysage maritime se répondent, entre histoire défensive et horizon ouvert vers l’Italie.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







