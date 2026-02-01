"Per campa in pace" : en Corse, l’Église s’engage et lance une collecte pour remettre des appartements vacants sur le marché

Ce samedi 14 février, à la cathédrale d’Ajaccio, le cardinal François Bustillo a officialisé la création de l’association Per campà in Pace, qu’il préside, destinée à financer la rénovation de logements sociaux aujourd’hui inoccupés. Une initiative qui s’inscrit dans une volonté d’engagement concret face à la crise du logement. « Le Carême n’est pas un temps de discours, mais un temps d’action », a rappelé le cardinal. Pour donner l’exemple, l’Église contribuera elle-même au financement de deux logements.





Une pression forte sur le logement social

En Corse, la situation est particulièrement tendue. L’île est aujourd’hui la région la moins dotée du pays en logements sociaux. « En France, il y a 80 logements sociaux pour 1 000 habitants, explique le docteur François Pernin, président de la coordination de lutte contre l'exclusion (CLE) et à l’origine du projet. En Corse, il y en a 45 pour 1 000 habitants. » Moins de 1 000 logements sont attribués chaque année, alors que près de 8 000 personnes sont en attente, conduisant certaines familles à patienter jusqu’à huit ans avant d’être logées. « Quand vous avez un logement, vous pouvez vous soigner, mieux vous alimenter, avoir une vie sociale et envisager des projets. Sans logement, vous ne pouvez rien construire », souligne le docteur.





Réhabiliter l’existant pour aller plus vite

Plutôt que de miser uniquement sur la construction neuve, longue et coûteuse, l’association a choisi d’agir sur un levier immédiat : la remise en état d’appartements déjà construits mais aujourd’hui vacants faute de moyens pour les rénover. En Corse, environ 400 logements appartenant aux offices HLM seraient dans cette situation. Le montant des travaux varie selon l’état des biens : de 3 000 à 7 000 euros pour les logements les moins dégradés, jusqu’à 30 000 euros pour les plus vétustes. La campagne vise dans un premier temps à réunir 100 000 euros, de quoi financer la rénovation de quatorze logements répartis sur l’île. Les sommes collectées seront reversées directement aux bailleurs sociaux partenaires, qui conserveront la responsabilité de l’attribution des logements, conformément aux listes et aux règles en vigueur. L’Église entend ainsi soutenir l’effort sans se substituer aux institutions publiques et tout en garantissant la transparence dans l’utilisation des dons.





Une collecte ouverte le 22 février

La collecte sera officiellement ouverte à partir du dimanche 22 février. Les dons pourront être effectués en remettant un chèque au curé de sa paroisse, en adressant un chèque directement à l’association Per campà in Pace, ou en contribuant en ligne grâce à un QR code dédié. Pour ses promoteurs, l’association n’a pas vocation à rester limitée à cette seule opération. Elle pourrait, à terme, soutenir d’autres projets inspirés par la doctrine sociale de l’Église et tournés vers les plus fragiles. Cette initiative constituerait d’ailleurs une première : le diocèse d’Ajaccio serait le premier à mener une action de ce type.

L’objectif, résume le cardinal Bustillo, est simple : permettre à des familles « d’avoir un toit, pour vivre chez elles, en paix et dans la dignité ».