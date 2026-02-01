Ajaccio - Stéphane Sbraggia revendique une « transformation progressive » et trace l’horizon 2032

« Le premier mandat c’est celui des fondations, le deuxième, celui des réalisations et de préfiguration. La prochaine mandature sera celle de la consolidation et de l’amplification » tonne d’entrée Stéphane Sbraggia. Et ajoute : les Ajacciens voient désormais « les choses sortir de terre ». Le moment est venu, dit-il, d’expliquer « en quoi ces projets servent des ambitions politiques ».
Au cœur du discours de Stéphane Sbraggia , une idée centrale : le modèle économique conditionne l’avenir démographique et social d’Ajaccio. Durant les deux mandats écoulés, l’équipe municipale dit avoir travaillé sur le développement économique, l’innovation, la création d’activités, les services à la jeunesse et l’accompagnement à l’insertion. L’objectif est clair : éviter que les jeunes diplômés ne quittent durablement le territoire. « Est-ce qu’on doit laisser partir tous nos jeunes ? La réponse, c’est de leur donner des raisons de rester. Je peux créer, je peux développer, je peux innover, je peux m’épanouir en restant chez moi. »
Dans cette logique, le maire trace ainsi les contours de son projet : les futurs écoquartiers – notamment à la Miséricorde – intégreront des bâtiments dédiés aux entreprises afin de mailler le territoire et soutenir l’entrepreneuriat local. La stratégie affichée repose sur trois piliers : produire du logement, notamment pour les jeunes actifs ; rénover le parc existant ; anticiper la transition énergétique.
Mobilité et entrée de ville : « une gouvernance inédite »
Autre sujet évoqué, celui de l’entrée de ville, Stéphane Sbraggia rappelle un point clé : la commune n’est pas propriétaire du foncier stratégique de l’entrée de ville. « On en parlait depuis 50 ans. Rien n’avait été fait. La première chose, c’était de créer les conditions de la gouvernance ». Téléphérique, gare Saint-Joseph, parc relais, réaménagement paysager : l’entrée de ville est pensée comme un trait d’union entre l’est dynamique, le centre historique et les quartiers populaires à reconnecter.
Le maire sortant énumère alors les chantiers en cours et les réalisations à venir en cas de réélection : À la Miséricorde, sont notamment prévus un pôle sportif, des logements orientés vers les jeunes actifs, des bâtiments pour entreprises, un parc relais avec un fort parti pris paysager.
Au Stiletto et à Mezzavia, dans une zone en pleine mutation démographique, la municipalité veut cesser de « subir l’urbanisme » et annonce un pôle sportif renforcé ainsi qu’un groupe scolaire. Au Finosello, autour du conservatoire, l’ambition est d’ouvrir le quartier, de le désenclaver, avec logements et commerces. À la Citadelle, projet patrimonial majeur, sont envisagés espaces d’exposition immersifs, lieux dédiés à la mémoire militaire et à la Résistance, et une ouverture prononcée sur la Méditerranée.
Cap à l’Ouest
Le maire reconnaît également des investissements majeurs à l’est ces dernières années et souhaite maintenant corriger les déséquilibres vers l’Ouest : réflexion sur un pôle culturel et social, outils dédiés au spectacle vivant, équipements pour seniors, projet de maison de santé pour compenser le déplacement des structures hospitalières. « On ne travaille pas un quartier indépendamment de l’autre. Ajaccio ne doit pas être uniquement une carte postale. C’est un lieu de vie, un lieu où l’on peut créer, s’épanouir et transmettre. »
Le candidat annonce enfin la mise en place de référents politiques par quartier et de permanences régulières afin de réduire le décalage entre action publique et perception citoyenne. « Produire du service public, c’est être au plus près de nos concitoyens ».
