Ajaccio - Stéphane Sbraggia revendique une « transformation progressive » et trace l’horizon 2032

Dans cette logique, le maire trace ainsi les contours de son projet : les futurs écoquartiers – notamment à la Miséricorde – intégreront des bâtiments dédiés aux entreprises afin de mailler le territoire et soutenir l’entrepreneuriat local. La stratégie affichée repose sur trois piliers : produire du logement, notamment pour les jeunes actifs ; rénover le parc existant ; anticiper la transition énergétique.



Mobilité et entrée de ville : « une gouvernance inédite »

Autre sujet évoqué, celui de l’entrée de ville, Stéphane Sbraggia rappelle un point clé : la commune n’est pas propriétaire du foncier stratégique de l’entrée de ville. « On en parlait depuis 50 ans. Rien n’avait été fait. La première chose, c’était de créer les conditions de la gouvernance ». Téléphérique, gare Saint-Joseph, parc relais, réaménagement paysager : l’entrée de ville est pensée comme un trait d’union entre l’est dynamique, le centre historique et les quartiers populaires à reconnecter.



Le maire sortant énumère alors les chantiers en cours et les réalisations à venir en cas de réélection : À la Miséricorde, sont notamment prévus un pôle sportif, des logements orientés vers les jeunes actifs, des bâtiments pour entreprises, un parc relais avec un fort parti pris paysager.



Au Stiletto et à Mezzavia, dans une zone en pleine mutation démographique, la municipalité veut cesser de « subir l’urbanisme » et annonce un pôle sportif renforcé ainsi qu’un groupe scolaire. Au Finosello, autour du conservatoire, l’ambition est d’ouvrir le quartier, de le désenclaver, avec logements et commerces. À la Citadelle, projet patrimonial majeur, sont envisagés espaces d’exposition immersifs, lieux dédiés à la mémoire militaire et à la Résistance, et une ouverture prononcée sur la Méditerranée.