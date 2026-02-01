CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Cendra Chirofée 18/02/2026 Handball N2 - Corte-Ile Rousse dominé à Istres (49-32) 14/02/2026 33e édition de "BD à Bastia" : une douzaine d’expositions originales et vingt-deux auteurs… 14/02/2026 Propriano - Saisie d'un véritable "arsenal de guerre" 14/02/2026

Handball N2 - Corte-Ile Rousse dominé à Istres (49-32)


Mario Grazi le Samedi 14 Février 2026 à 18:33

Après une remarquable prestation la semaine passée face au leader Marseille, on attendait une confirmation de Corte - Ile-Rousse ce samedi à Istres. Mais c'est une véritable leçon qu'ont reçu les Cortenais en concédant leur plus lourde défaite depuis leurs débuts en Nationale (49-32)!



Saura et les Cortenais ont sombré à Istres.
Saura et les Cortenais ont sombré à Istres.
Salle polyvalente d'Istres. Istres bat Corte - Ile-Rousse 49-32 (mi-temps :22-16). Arbitres : MM. Cerveras et Boudhir.


Istres
 Audemar (3), Bogusevicius (7), Desbuisson (3), Giroud (3), Hernandez (5 arrêts ), Iannone (5 arrêts), marcais (9), Laufray (8), Morel (3), Mori- Bernardini (3), Reynet (4), Tissier (6), Vergne.


Corte - Ile-Rousse
Aillaud, Alfieri (2), Chamekh (8), Coggia (1), Galibert (1), Gimenez (1), Mebarek (3), Niang (6), Pages (4), Pannequin-Poggioli, Rafini, Ribeiro (4 arrêts), Sroka (3 arrêts), Saura (6).

Rapidement menés 6-1, les Cortenais ont du mal à entrer dans le match. Même s'ils reviennent à 4 points au quart d'heure de jeu, les hommes d'Adrien Magne semblent totalement perdus. Istres déroule son handball et mène 19-11 à la 24e minute avant de rentrer aux vestiaires avec un bon coussin d'avance : 22-16.

Maladroits en attaque et dépassés en défense, les Cortenais sombrent au fil des minutes. Menés 30-19 à la 38e minute, Ils accusent 13 points de retard dix minutes plus tard. C'est évident, Corte - Ile-Rousse prend l'eau de toute part. Seuls Chamekh, Niang et Saura restent dans leur match. Mais cela ne suffit pas pour contrer Istres qui file vers une victoire cinglante. Les Istréens s'imposent 49-32 et infligent aux Cortenais la plus lourde défaite de leur histoire au niveau national!.

"Nous avons déjoué handballistiquement et surtout humainement alors que nous avions réussi une belle prestation face à Marseille. C'est rageant. Nous avons une semaine pour préparer la venue d'Antibes" lâchait Adrien Magne, le coach Cortenais.


Samedi prochain Corte - Ile- Rousse accueillera donc Antibes (15 heures). Au match aller, les Cortenais étaient revenus avec un bon partage des points (31-31).




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos