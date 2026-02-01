Handball N2 - Corte-Ile Rousse dominé à Istres (49-32)

Salle polyvalente d'Istres. Istres bat Corte - Ile-Rousse 49-32 (mi-temps :22-16). Arbitres : MM. Cerveras et Boudhir.





Istres

Audemar (3), Bogusevicius (7), Desbuisson (3), Giroud (3), Hernandez (5 arrêts ), Iannone (5 arrêts), marcais (9), Laufray (8), Morel (3), Mori- Bernardini (3), Reynet (4), Tissier (6), Vergne.





Corte - Ile-Rousse

Aillaud, Alfieri (2), Chamekh (8), Coggia (1), Galibert (1), Gimenez (1), Mebarek (3), Niang (6), Pages (4), Pannequin-Poggioli, Rafini, Ribeiro (4 arrêts), Sroka (3 arrêts), Saura (6).



Rapidement menés 6-1, les Cortenais ont du mal à entrer dans le match. Même s'ils reviennent à 4 points au quart d'heure de jeu, les hommes d'Adrien Magne semblent totalement perdus. Istres déroule son handball et mène 19-11 à la 24e minute avant de rentrer aux vestiaires avec un bon coussin d'avance : 22-16.



Maladroits en attaque et dépassés en défense, les Cortenais sombrent au fil des minutes. Menés 30-19 à la 38e minute, Ils accusent 13 points de retard dix minutes plus tard. C'est évident, Corte - Ile-Rousse prend l'eau de toute part. Seuls Chamekh, Niang et Saura restent dans leur match. Mais cela ne suffit pas pour contrer Istres qui file vers une victoire cinglante. Les Istréens s'imposent 49-32 et infligent aux Cortenais la plus lourde défaite de leur histoire au niveau national!.



"Nous avons déjoué handballistiquement et surtout humainement alors que nous avions réussi une belle prestation face à Marseille. C'est rageant. Nous avons une semaine pour préparer la venue d'Antibes" lâchait Adrien Magne, le coach Cortenais.





Samedi prochain Corte - Ile- Rousse accueillera donc Antibes (15 heures). Au match aller, les Cortenais étaient revenus avec un bon partage des points (31-31).