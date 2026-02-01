33e édition de "BD à Bastia" : une douzaine d’expositions originales et vingt-deux auteurs…

Une douzaine d’expositions originales et vingt-deux auteurs et autrices pour la 33e édition des Rencontres de la bande dessinée et de l’illustration
Cette 33e édition réunira une douzaine d’expositions originales avec vingt-deux auteurs et autrices, dont des artistes finlandais, BD à Bastia étant la première étape de « Sarjakuva », la Saison 2026 de la bande dessinée finlandaise. 6 lieux présenteront expo, rencontres et conférences : Centre culturel Una Volta, médiathèque du centre-ville, galerie Noir et Blanc, L’Arsenale, musée de Bastia et centre culturel L’Alb’Oru.
Autour des 12 expositions en effet des rencontres en public avec les auteurs, animées par des partenaires spécialisés. « Ces rencontres permettent au public de découvrir ou d’approfondir sa connaissance du travail d’un auteur. Ces temps de discussion sont également ouverts à l’échange direct avec le public et une rencontre professionnelle est systématiquement proposée » souligne Juana Macari, directrice de Una Volta. En parallèle aussi des ateliers qui se veulent autant de temps de découvertes et de pratiques artistiques autour de l’univers d’un auteur ou de techniques d’impression et de construction des livres. Ces ateliers sont accessibles à tous les publics et se tiendront autour de la sérigraphie, du monotype, de l’impression à partir de tampons, de la bande dessinée et des univers des auteurs invités.
Des ateliers avec les auteurs sont également proposés au public scolaire les jeudi 26, vendredi 27 et mardi 31 mars.
Au sein du centre culturel Una Volta, la bibliothèque du Nebbiu alimentera un grand espace de lecture publique, l’Aghja a Leghje, ouvert durant toutes les rencontres et proposant plusieurs centaines d’ouvrages en consultation gratuite.
Les invités
Marie Boisson, Boni, Matthias Bourdelier, Camille Broutin, Vincent Brunner, Cécile Carer, Claire Cecchini, Isabelle Chatellard, Rebecca Dautremer, Yann Diolo, Ulla Donner, Karim Friha, Juliana Hyrri, Janne Kukkonen, Magali le Huche, Eeva Meltio, Tiina Pystynen, Ville Ranta, Maëlle Reat, Reza Sahibdad, Audrey Spiry, Elene Usdin et la classe de 6e bleue du collège St Joseph de Bastia
