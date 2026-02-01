A màghjina - U bellu paese d'Altiani
Altiani, village de pierre accroché à son promontoire, regarde les montagnes blanchies par l’hiver comme un vieux gardien tranquille. Entre ciel clair, silence des hauteurs et lumière qui glisse sur les toits, le temps semble suspendu. Ici, la Corse révèle une beauté simple, forte, presque intemporelle.
Si, comme Denis Viviani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.