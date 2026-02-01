U tempu in Corsica
Quelques averses affectent la région en matinée et le temps reste passagèrement nuageux et pluvieux l'après-midi avec des températures maximales stationnaires autour de 14-15 degrés mais un petit vent de nord nord-est va accentuer le ressenti de la baisse des températures.
Le golfe de Sagone au lendemain du passage de Nils (Photo Jean-Claude Camü)