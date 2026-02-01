CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Cendra Chirofée 18/02/2026 Bastia relance son budget participatif : les habitants appelés à proposer leurs idées dès le 15 février 14/02/2026 ​MSL Volley – Le GFC Ajaccio veut entretenir l’espoir face à Toulouse  13/02/2026 Propriano : un immeuble évacué après la découverte de grenades 13/02/2026

U tempu in Corsica


le Samedi 14 Février 2026 à 07:05

Quelques averses affectent la région en matinée et le temps reste passagèrement nuageux et pluvieux l'après-midi avec des températures maximales stationnaires autour de 14-15 degrés mais un petit vent de nord nord-est va accentuer le ressenti de la baisse des températures.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos