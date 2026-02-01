Pour honorer ses déplacements nationaux, l’équipe de Corse de windsurf cherche à financer un véhicule

À quelques semaines des premiers grands déplacements de la saison, l’équipe de Corse de windsurf lance une cagnotte pour financer l’achat d’une camionnette. Un véhicule devenu indispensable pour transporter les jeunes sportifs et leur matériel, particulièrement encombrant, lors des compétitions nationales et internationales à venir. « On a besoin d'acheter une camionnette avec un espace de chargement derrière parce que le matériel est relativement encombrant », explique Christophe, leur entraîneur. « Il faut prévoir deux planches et entre quatre et six voiles par personne, en plus d’un bateau de sécurité. » Avec huit jeunes actuellement en Corse et deux autres sur le continent, les déplacements représentent ainsi « une véritable organisation logistique » pour le groupe.





Composé de dix jeunes âgés de 12 à 17 ans, il s’inscrit dans un dispositif régional qui vise à accompagner les sportifs vers le haut niveau. « Ils démarrent dans un club, et les enfants qui souhaitent participer aux compétitions peuvent le faire dès qu'ils ont le niveau adéquat », détaille l’entraîneur. « Ensuite, les jeunes peuvent être orientés vers le pôle espoir de l’équipe de France. » Deux d’entre eux ont d’ailleurs intégré l’année dernière le pôle espoir à Marseille, dans un cursus aménagé de type sport-études.





Du côté des résultats, l’équipe a décroché deux médailles d’argent « dans les catégories espoirs filles et minimes garçons » au championnat de France l’année dernière. En mars, une régate est prévue à Narbonne. Au mois d’avril, les jeunes participeront au championnat du monde à Leucate, précédé d’un entraînement national à Miramas et Marignane, avant une autre régate internationale. Enfin, en octobre, ils sont sélectionnés pour le championnat de France extrême glisse. « On va partir sur quatre grands déplacements cette année. »





Jusqu’ici, l’organisation des déplacements reposait largement sur l’implication des familles des sportifs. « Avant, on s'appuyait beaucoup sur les parents », confie Christophe. « Mais c’était très contraignant vu le nombre de déplacements. Les parents ne peuvent pas se libérer tout le temps. » Le choix a donc été fait que l’entraîneur accompagne lui-même l’ensemble du groupe. « En tant que responsable d'équipe, je vais accompagner les enfants dans les déplacements, comme ça les parents ne sont pas obligés d'y aller avec moi. »



Mais pour accompagner cette nouvelle organisation, l’équipe doit désormais s’équiper et acheter un petit camion capable de transporter l’équipe et son matériel. « J'ai un petit budget pour acheter une camionnette mais ce n’est pas suffisant, alors avec les parents, on s’est dit qu’on allait lancer une cagnotte », souligne Christophe. Le véhicule repéré est affiché à 6 500 euros, et l’entraîneur a déjà réussi à économiser « entre 4 000 et 4 500 euros ». La cagnotte, fixée à 3 000 euros, doit permettre de compléter l’achat et d’anticiper d’éventuels frais d’entretien avant les premiers déplacements. « On va partir sur quatre grands déplacements cette année, il faut que le véhicule soit prêt et fiable », souligne-t-il.

