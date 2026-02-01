Bastia - L'hommage à Henri Bourdiec

(Photo Gérard Baldocchi)
La rue des Zéphirs de Bastia où il est né porte, également, depuis le 12 février 2026 le nom de Carrughju Henri Bourdiec.
L’assemblée communale a, en effet, approuvé à l’unanimité le rapport présenté par la municipalité sortante, qui a ainsi tenu à rendre un bel hommage à un acteur majeur de l’économie locale.
"Henri Bourdiec, décédé à Bastia en février 2022, quelques mois avant d’atteindre son centenaire, fut l’un des grands industriels bastiais dont le parcours a marqué l’économie insulaire.
Initialement représentant de la marque Elle & Vire, il créa en 1957 la SEDDA (Société d’Entreposage et de Distribution de Denrées Alimentaires) à Bastia, sa ville natale, avant d’étendre progressivement ses activités au froid, aux produits secs et à la boulangerie-pâtisserie via des filiales telles que SEDAGEL, SEDACO ou l’intégration de la société Poyet.
Né au 8 rue des Zéphyrs, il fut animé toute sa vie par l’ambition de créer de l’emploi local, accomplir un travail de qualité et servir ses clients avec respect et rigueur.
Tout au long de son parcours, il s’est distingué par une vision entrepreneuriale pragmatique, ancrée dans le territoire, reposant sur la qualité du service et la valorisation de l’emploi local.
Enfant du Mercà, il incarnait une approche humaine et responsable de l’entrepreneuriat, dont l’héritage demeure aujourd’hui encore au sein de l’économie insulaire.
Afin de rendre hommage à son engagement et à sa contribution au développement économique de la ville, il est proposé de renommer la Rue des Zéphyrs, lieu de naissance d’Henri Bourdiec, en : Carrughju Henri Bourdiec – Rue des Zéphyrs
Cette dénomination permet de conserver l’appellation historique tout en y associant la mémoire d’une personnalité locale marquante, en cohérence avec la politique municipale de valorisation du patrimoine humain et économique de la commune."
Le rapport a fait l'unanimité.
