Bastia : Henri Bourdiec n'est plus

A Bastia et dans la région lorsque l'on évoque Henri Bourdiec on cite volontiers cette anecdote qui le situe sur la route du lido de La Marana, au volant d'un véhicule qui ne paie pas de mine, et où il est contrôlé par une patrouille de police.

L'homme a, déjà, un certain âge et commence à s'impatienter. par la tournure des évènements et par le comportement de fonctionnaires zélés qui examinent tout dans on véhicule. "Dépêchez-vous", lance-t-il aux fonctionnaires qui l'ont stoppé, je dois aller travailler !"



Étonnement justifié des policiers qui ont du mal à croire que l'homme qu'ils ont devant eux exerce encore une activité. Et pourtant...

De fait, on peut dire de Henri Bourdiec, qui s'est éteint à Bastia à Bastia, qu'il a travaillé jusqu'à son dernier souffle. Peut-être parce que confronté aux difficultés de la vie, il n'a jamais renoncé à aller de l'avant.

Bastia et la Corse où il a créé, toujours avec le même succès, une multitude d'entreprises à partir de Sedda lui doivent plusieurs centaines d'emplois.



Pour ce Breton, débarqué par hasard un jour sur l'île pour ne plus jamais en repartir, la Corse aura été sa plus belle aventure. Sa plus belle histoire. Sa plus belle affaire.

Mais ce ne n'est pas pour autant qu'il en a oublié ses origines que ses succès commerciaux auraient pu lui permettre.

Non.

Henri Bourdiec est demeuré toujours le même. Discret. Poli. Réservé.

Mais avec un seul souci : celui du travail bien fait et celui non moins important du respect de sa clientèle qu'il a mis un point d'honneur à satisfaire jusqu'à son dernier souffle.



