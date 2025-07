Miss Corse 2025 : découvrez les portraits des six candidates

Qui pour succéder à Stella Vangioni ? L’élection de Miss Corse 2025 se tiendra le jeudi 24 juillet à partir de 21h, au centre culturel de Porticcio. Six candidates, sélectionnées selon les critères du comité Miss France, à savoir un âge minimum de 18 ans, une taille minimum de 1m70 et une résidence principale en Corse, tenteront de succéder à Stella Vangioni, Miss Corse 2024 et deuxième dauphine de Miss France 2025. La lauréate représentera l’île lors de la finale nationale au mois de décembre, au milieu de 29 autres candidates au prestigieux concours de beauté français.





Le soir de l’élection, les candidates monteront sur scène pour se présenter et s'adresser au public, qui pourra voter pour sa favorite. Avec le jury, ils auront la responsabilité de désigner non seulement Miss Corse 2025, mais aussi ses dauphines parmi les concurrentes. Le comité Miss Corse a récemment dévoilé, sur ses réseaux sociaux, les portraits des six candidates sélectionnées : découvrons-les ensemble.