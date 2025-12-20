Coupe France - Le Sporting se qualifie (0-1) à Pontivy

Stade du Faubourg de Verdun, 32e de finale de la Coupe de France GSI Pontivy : 0 SC Bastia : 1 (0-0)

But : Tomi (80e)

pour Pontivy, pour Bastia

Arbitre : Titenn Leprodhomme

Avertissements :Laraba (53e) à Pontivy, Karamoko (21e), Ducrocq (43e) à Bastia

3 200 spectateurs



GSI Pontivy

Le Corvaisier (g) - Le Callonnec, Clémence, Mangan, Welsh - Jegat - Liri, Le Gal (cap), Et Touguani, Laraba puis Gomis (66e) - Guimard puis Nkassa(66e).





SC Bastia

Olmeta (g) - Meynadier, Roncaglia (cap), Bohnert puis Ariss (73e), Guevara puis Basset (90+3) - Ducrocq, Karamoko puis Zaoui (84e) - Petrignani, Boutrah puis Ble(73e), Sebas puis Aiki(73e)- Tomi.



La GSI Pontivy visait l'exploit face à la lanterne rouge du Championnat de France de Ligue 2. À cet effet presque tout Pontivy s'était mobilisé et rassemblé au "Faubourg de Verdun" où le match s'est disputé à guichets fermés.

Et ça démarré fort pour les locaux qui, dès la 6e minute, ont mis Olmeta à contribution, quand lancé sur la droite, EtTouguani prenait la défense bastiaise de vitesse avant de tenter une frappe en force malgré en angle fermé. Olmeta, présent, détournait la tentative bretonne !

Visiblement, les joueurs de National 3, leaders de leur groupe n'ayant perdu qu'un seul match depuis le début de la saison, sont en jambes dans ce début de partie face à des Bastiais patients, mais parfois en danger devant leur surface.

On a même cru qu'ils recueilleraient le fruit de cette bonne entame à la 13e minute lorsque lancé en profondeur, Guimard grâce à un subtil piqué au-dessus d’Olmeta trouvait les filets bastais mais , l’attaquant pontivyen avait été signalé en position de hors-jeu par l’arbitre assistant.



La réplique bastiaise intervenait au quart d'heure de jeu quant au terme d'un contre, Tomi enchaînait rapidement du pied droit, mais ça passait juste à côté du but de Le Corvaisier. Mais cela n'impressionnait pas la GSI, qui prenait beaucoup de risque pour réaliser l'exploit dont elle rêvait.

Mais, Bastia, qui avait laissé passer l'orage initial des locaux, ne tardait pas à reprendre du poil de la bête et le contrôle du jeu face à cet adversaire généreux, mais qui semblait payer physiquement son début de match.

Mais à la pause, il n'y avait toujours rien de marqué.



La seconde période reprenait sous une pluie battante rendant les conditions de jeu. Le spectacle, comme bien l'on pense, s'en est ressenti tant et si bien qu'il fallut attendre les dix dernières minutes pour voir Tomi profiter d'un centre que le gardien local Le Corvaisier n'avait pas réussi à capter pour qualifier le Sporting de Bastia pour les 16es de final. Un premier succès pour Réginald Ray, qui ne fera pas peut être pas date dans les annales du club, mais qui permet au SC Bastia de poursuivre dans la compétition.

Et c'est bien là l'essentiel !

