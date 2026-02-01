Municipales - À Ville-di-Pietrabugno, le maire sortant Michel Rossi dévoile sa liste « Union et gestion pour l’avenir »

(Photo Gérard Baldocchi)
C’est au complexe sportif de l'Orange bleue que Michel Rossi, maire sortant de Ville-di-Pietrabugno, a choisi de dévoiler sa liste « Union et gestion pour l’avenir » ce mercredi soir. Une liste composée de 10 nouveaux noms, a indiqué le maire sortant, précisant que « fort de nos résultats et de la solidarité qui a caractérisé notre parcours, je m’engage dans cette élection avec la même passion et le même enthousiasme qu’à mes débuts, avec la même volonté, celle qui se traduit par une manière de servir qui nous est propre, avec la même détermination à poursuivre des objectifs d’investissements qui témoigneront d’une volonté d’être au plus proche des préoccupations de nos administrés, sans perdre de vue l’intérêt général ».
La composition de la liste « Union et gestion pour l’avenir »
1. Michel Rossi
2. Corinne Palmieri
3. Jean-Noël Valery
4. Jeanne Callier
5. Jean-Michel Savelli
6. Florence Agostini-Salge
7. Stéphane Casanova
8. Isabelle Comte
9. Emmanuel Petri-Guasco
10. Marlène Savelli
11. Jean-Philippe Rossi
12. Odile Raffaelli
13. Fabrice Martinetti
14. Marie Francesconi
15. Jean-François Valliccioni
16. Céline Guaitella-Tusoli
17. Joseph Gerin
18. Élodie Minard
19. Joseph Maggiotti
20. Iris Leonetti
21. Pierrick Andrei
22. Marianne Nappi
23. Johann Simoni
-
Météo et trafic aérien : Air Corsica adapte son programme du 12 février
-
Météo : lignes de transport scolaire et interurbain perturbées en Corse ce jeudi 12 février 2026
-
Conservatoire de musique Henri Tomasi d’Ajaccio : inauguration en fanfare, ouverture en sourdine
-
Le dessin de Battì : "planquez vite vos chevrettes"
-
Au CFA de Haute-Corse, une journée portes ouvertes pour découvrir métiers et formations