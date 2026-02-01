CorseNetInfos
Municipales - À Ville-di-Pietrabugno, le maire sortant Michel Rossi dévoile sa liste « Union et gestion pour l’avenir »


Léana Serve le Mercredi 11 Février 2026 à 16:58

Michel Rossi, maire sortant de Ville-di-Pietrabugno, a présenté sa liste « Union et gestion pour l’avenir » ce mercredi soir au complexe sportif de l'Orange bleue. Une liste composée de 10 nouveaux colistiers et qui porte l’objectif de « travailler dans le même esprit qui nous a guidés durant les deux mandatures précédentes, à savoir un travail de concertation permanente entre élus et administration ».



(Photo Gérard Baldocchi)


C’est au complexe sportif de l'Orange bleue que Michel Rossi, maire sortant de Ville-di-Pietrabugno, a choisi de dévoiler sa liste « Union et gestion pour l’avenir » ce mercredi soir. Une liste composée de 10 nouveaux noms, a indiqué le maire sortant, précisant que « fort de nos résultats et de la solidarité qui a caractérisé notre parcours, je m’engage dans cette élection avec la même passion et le même enthousiasme qu’à mes débuts, avec la même volonté, celle qui se traduit par une manière de servir qui nous est propre, avec la même détermination à poursuivre des objectifs d’investissements qui témoigneront d’une volonté d’être au plus proche des préoccupations de nos administrés, sans perdre de vue l’intérêt général ».


La composition de la liste « Union et gestion pour l’avenir »

1. Michel Rossi

2. Corinne Palmieri

3. Jean-Noël Valery

4. Jeanne Callier

5. Jean-Michel Savelli

6. Florence Agostini-Salge

7. Stéphane Casanova

8. Isabelle Comte

9. Emmanuel Petri-Guasco

10. Marlène Savelli

11. Jean-Philippe Rossi

12. Odile Raffaelli

13. Fabrice Martinetti

14. Marie Francesconi

15. Jean-François Valliccioni

16. Céline Guaitella-Tusoli

17. Joseph Gerin

18. Élodie Minard

19. Joseph Maggiotti

20. Iris Leonetti

21. Pierrick Andrei

22. Marianne Nappi

23. Johann Simoni





