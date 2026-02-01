CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Cendra Chirofée 18/02/2026 Météo : perturbations  sur les les de transport scolaire et interurbain ce jeudi 12 février 2026 11/02/2026 Conservatoire de musique Henri Tomasi d’Ajaccio : inauguration en fanfare, ouverture en sourdine 11/02/2026 Le dessin de Battì : "planquez vite vos chevrettes"  11/02/2026

Le dessin de Battì : "planquez vite vos chevrettes"


le Mercredi 11 Février 2026 à 15:39

Planquez vite vos chevrettes », prévient Battì : Epstein a peut-être disparu des radars, mais son ombre continue, selon lui, de brouter tranquillement dans le gotha socio-culturo-politique… et le troupeau ferait bien de rester sur ses gardes







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos