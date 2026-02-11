CorseNetInfos
La rédaction le Mardi 10 Février 2026 à 19:57

Depuis ce lundi, les familles dont les enfants entreront en petite section de maternelle ou en CP en septembre prochain sont invitées à effectuer la pré-inscription scolaire sur le portail famille de la ville. En parallèle, les inscriptions sont aussi ouvertes pour la cantine et la garderie.



Ajaccio : les inscriptions scolaires et périscolaires pour la rentrée 2026-2027 sont ouvertes
Si la rentrée scolaire pour l’année 2026-2027 est encore loin, à Ajaccio l’heure des pré-inscriptions a sonné. Depuis lundi et jusqu’au 31 mars, les parents dont les enfants entreront en petite section de maternelle ou en CP en septembre, sont invités à effectuer la démarche. « Cette mesure ne s’applique pas aux enfants scolarisés en grande section de maternelle dans les écoles Tino Rossi, Jardins de l’Empereur, Sampiero et Jérôme Santarelli. Pour ces dernières, l’inscription au CP y sera automatique », précise la ville en ajoutant toutefois qu’en cas de souhait d’inscription dans une autre école, « le dossier scolaire est à déposer au guichet unique ».
 
Par ailleurs, les inscriptions périscolaires pour la cantine et la garderie sont pour leur part ouvertes du 9 février au 10 mai. « Il est à noter que ce renouvellement n’est pas automatique et qu’il est demandé aux parents la plus grande vigilance », indique la Ville.
 
À noter que pour la quatrième année consécutive, et dans le cadre de sa politique de dématérialisation des services publics et de simplification administrative, la Ville encourage les parents à effectuer ces inscriptions scolaires et périscolaires directement en ligne, sur le portail famille.
 
 
Pour les familles n’ayant pas d’accès à Internet, il est toutefois possible d’effectuer ces démarches en physique au bureau guichet unique, du lundi au vendredi de 8h à 16h.  « Pour ce mode d’inscription en présentiel, les délais sont raccourcis. La campagne d’inscription sera ouverte du 9 au 27 mars pour les pré-inscriptions scolaires et du 9 mars au 19 avril pour les activités périscolaires », annonce la ville. 
 
 
Plus d’infos sur : https://ajaccio.accueil-famille.fr
 
 
 




