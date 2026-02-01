Stella Mare obtient plus de 5 000 juvéniles de patelle géante pour soutenir la restauration de l’espèce

La patelle géante (Patella ferruginea) est un mollusque endémique de Méditerranée, reconnaissable à sa coquille pouvant atteindre environ 7 cm, proche visuellement d’une grande arapède. L’espèce bénéficie d’une protection stricte au niveau européen en raison de sa raréfaction.

La Corse constitue aujourd’hui l’un de ses principaux refuges naturels, ce qui confère à ce mollusque une forte valeur patrimoniale et écologique.



Reproduction maîtrisée en laboratoire

Depuis 2022, le laboratoire Stella Mare de La Marana travaille à la maîtrise de la reproduction et de l’élevage de l’espèce. Après un premier succès ayant permis d’obtenir environ 300 juvéniles, la nouvelle ponte franchit un cap important avec plus de 5 000 jeunes individus actuellement élevés en bassin.

Ces résultats ont déjà permis un premier relâcher expérimental en milieu naturel afin d’évaluer les possibilités de restauration des populations.

Ces travaux s’inscrivent dans le programme MEDRESTOR, financé par l’Agence de l’eau Rhône-Alpes-Méditerranée-Corse, dédié à la préservation et à la restauration d’espèces marines menacées en Méditerranée.



Sensibilisation du jeune public

En parallèle des recherches scientifiques, Stella Mare a engagé une action de médiation avec la Casa di e Scienze de Bastia. Un manga consacré à la patelle géante est en préparation avec la mangaka Pellichi, destiné à sensibiliser les plus jeunes à la protection de cette espèce.

Enfin, il n'est pas inutile de préciser que ce travail est porté notamment par Jérémy Bracconi, assistant ingénieur référent sur le projet patelle géante, et Jean-José Filippi, ingénieur et docteur en biologie marine, responsable des programmes zootechniques au sein de Stella Mare.

L’objectif affiché reste la consolidation des populations naturelles à long terme, tout en améliorant les connaissances scientifiques sur cette espèce emblématique du littoral méditerranéen.

C'est en bonne voie .