Saveria Rojek ouvre « Les Grands Entretiens » avec un débat sur l’enfance ce mercredi sur France 3 Corse Via Stella

Un dialogue à deux voix



Le concept repose sur une construction en deux temps : d’abord un portrait approfondi de l’invité — son parcours, son lien avec la Corse, son domaine d’expertise — puis l’arrivée sur le plateau d’une personnalité corse engagée sur le même sujet. « L’idée c’est vraiment de prendre des grands spécialistes dans plusieurs domaines différents et d’échanger avec eux sur le domaine de prédilection (…) sans aller à la confrontation », explique la journaliste.



La seconde partie ouvre un dialogue territorial. « On va déjà échanger posément avec le premier invité sur le thème choisi. Ensuite, on va le confronter avec un acteur de terrain plus local (…) Cela va permettre ensuite d’instaurer un dialogue entre ces deux invités », dévoile Saveria Rojek en indiquant que l'objectif est de créer des ponts entre réalités locales et grands débats publics, et donner une visibilité nationale et internationale aux enjeux insulaires



La protection de l’enfance, thème du premier rendez-vous



Pour ce premier rendez-vous consacré à la protection de l’enfance, Saveria Rojek reçoit Sarah El Hairy, ancienne ministre de la Famille, secrétaire d’État à la Jeunesse puis à la Biodiversité, députée et aujourd’hui vice-présidente du MoDem et haute-commissaire à l’enfance. Première femme ministre française à avoir rendu publique son homosexualité, elle a également évoqué publiquement son parcours personnel et son combat pour devenir mère avec sa compagne. Un engagement intime qui éclaire son action politique.



À ses côtés, Bertrand Charruaud, adjudant-chef de gendarmerie et commandant de la Maison de protection des familles d’Ajaccio et de Porto-Vecchio, apportera son expérience de terrain. Son regard opérationnel viendra nourrir l’échange sur les réalités insulaires de la protection de l’enfance.



Avec Les Grands Entretiens , ViaStella propose un espace de réflexion posé, exigeant et incarné. Un format de 52 minutes qui prend le temps d’écouter, de comprendre et de relier les trajectoires individuelles aux enjeux collectifs. Un rendez-vous mensuel qui ambitionne de « penser autrement » — et de replacer la Corse au cœur des grandes conversations nationales.