Bastia : un homme condamné à un an de prison après des violences lors de son interpellation

Selon les premiers éléments, l’homme s’est montré particulièrement virulent au moment de son interpellation.
Il a notamment insulté les fonctionnaires et opposé une forte résistance, blessant légèrement l’un des agents au cours de l’intervention.
Présenté en comparution immédiate lundi devant le tribunal judiciaire de Bastia, l’intéressé a été condamné à un an de prison ferme. Il a été incarcéré dans la foulée à la maison d’arrêt de Borgo.
Il a notamment insulté les fonctionnaires et opposé une forte résistance, blessant légèrement l’un des agents au cours de l’intervention.
Présenté en comparution immédiate lundi devant le tribunal judiciaire de Bastia, l’intéressé a été condamné à un an de prison ferme. Il a été incarcéré dans la foulée à la maison d’arrêt de Borgo.
-
Aux urgences de l'hôpital d’Ajaccio, une grève pour « sauver la dignité des patients »
-
Immobilier en Corse : multipropriétaires, littoral prisé et habitants en difficulté
-
Stella Mare obtient plus de 5 000 juvéniles de patelle géante pour soutenir la restauration de l’espèce
-
Tempête Nils : la Corse en vigilance orange, des rafales jusqu’à 180 km/h attendues
-
Saveria Rojek ouvre « Les Grands Entretiens » avec un débat sur l’enfance ce mercredi sur France 3 Corse Via Stella