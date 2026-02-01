CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Natacha et David Cossa, campanistes 11/02/2026 Aux urgences de l'hôpital d’Ajaccio, une grève pour « sauver la dignité des patients » 10/02/2026 Bastia : un homme condamné à un an de prison après des violences lors de son interpellation 10/02/2026 Immobilier en Corse : multipropriétaires, littoral prisé et habitants en difficulté 10/02/2026

Bastia : un homme condamné à un an de prison après des violences lors de son interpellation


La rédaction le Mardi 10 Février 2026 à 17:15

Les policiers sont intervenus vendredi dernier dans un foyer de Bastia pour maîtriser un résident en état d’ébriété avancé et au comportement agressif.



Bastia : un homme condamné à un an de prison après des violences lors de son interpellation
 Selon les premiers éléments, l’homme s’est montré particulièrement virulent au moment de son interpellation.
Il a notamment insulté les fonctionnaires et opposé une forte résistance, blessant légèrement l’un des agents au cours de l’intervention.
Présenté en comparution immédiate lundi devant le tribunal judiciaire de Bastia, l’intéressé a été condamné à un an de prison ferme. Il a été incarcéré dans la foulée à la maison d’arrêt de Borgo.

 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos