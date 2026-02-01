Tempête Nils : la Corse en vigilance orange, des rafales jusqu’à 180 km/h attendues

La Corse se prépare à affronter un épisode météorologique particulièrement intense pour les journées de mercredi et jeudi. Les services de Météo France ont d'ores et déjà placé les deux départements de l’île en vigilance orange pour le paramètre « vent » pour la journée de demain, une vigilance active au moins de 6h à 20h.





Dès mercredi matin, un fort renforcement du vent est attendu, avec des rafales pouvant dépasser les 100 km/h sur de nombreuses régions de l’île. Les zones les plus exposées, notamment le Cap Corse, pourraient enregistrer des rafales « jusqu’à 160 km/h », selon Jérémy Gaudin, prévisionniste au centre Météo France d’Ajaccio. « Une partie de l’ouest de la région, notamment les golfes occidentaux et la région ajaccienne, sont relativement épargnés, mais déjà la Castagniccia et la côte orientale, qui sont souvent épargnées, seront touchées demain, possiblement avec plus de 100 km/h en rafales. »





Après une légère accalmie prévue mercredi soir, les conditions devraient se dégrader à nouveau pour la journée de jeudi avec l’arrivée de la tempête Nils. Attendue pour toute la journée, cette tempête devrait générer « un nouveau renforcement du vent, encore plus fort que mercredi », avec des rafales pouvant atteindre les 160 à 180 km/h sur le Cap Corse. La tempête devrait aussi être « quasiment généralisée », touchant tous les secteurs, « à commencer par l’extrême sud, le relief et la région du Cap Corse ». « Du fait d'un vent très fort et violent, la mer devient très agitée demain, et surtout jeudi », précise Jérémy Gaudin.



Les services de Météo France ont déjà placé la Corse en vigilance orange pour le paramètre « vent » pour la journée de mercredi, de 6 à 20 heures. Le prévisionniste de Météo France précise néanmoins « qu’au vu du vent attendu jeudi, il est probable qu'on ait à nouveau une hausse du niveau de vigilance pour la journée de jeudi ». Une accalmie est attendue pour la journée de vendredi, même si celle-ci « reste à surveiller », car « il est possible qu'on ait à nouveau du très mauvais temps pour le week-end à venir ».

