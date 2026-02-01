Réouverture de l'étang de Diana

Levée de l’interdiction temporaire de la pêche maritime professionnelle et de loisir, du ramassage, de l’expédition, du transport, de la purification, du stockage et de la commercialisation des coquillages de l’étang de Diana.



Au vu des résultats des analyses effectuées dans des coquillages prélevés dans l’étang de Diana, entre le 12 janvier 2026 et le 2 février 2026, lesquels attestent de l’absence de toxines lipophiles et ASP en quantités anormales, Michel Prosic préfet de la Haute-Corse, a pris ce jour un arrêté portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche maritime professionnelle et de loisir, du ramassage, de l’expédition, du transport, de la purification, du stockage et de la commercialisation des coquillages en provenance de l’étang de Diana.

Cette levée d’interdiction est applicable à compter de ce vendredi 6 février 2026.

Pour mémoire, cette mesure d’interdiction temporaire avait été décidée par l’arrêté n°R20- 2026-01-15-00002 en date du 15 janvier 2026, à la suite d’une alerte déclenchée dans le cadre du réseau de surveillance phytoplanctons et des phycotoxines (REPHY).