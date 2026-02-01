CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Natacha et David Cossa, campanistes 11/02/2026 Crise du maritime : le SAMMM retarde l’appareillage des navires de la Corsica Ferries à Ajaccio et Bastia 04/02/2026  L’Exécutif veut « accélérer le pas sur l’évolution du schéma de la desserte maritime de la Corse » 04/02/2026 Le STC du Crous de Corse alerte sur les effectifs et l’impact des décisions nationales 04/02/2026

Stonde di Vita avec... Natacha et David Cossa, campanistes


le Mercredi 11 Février 2026 à 18:05

Découvrez un nouvel épisode de Stonde di Vita !
Ce mercredi nous suivons Natacha et David Cossa, campanistes









CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos