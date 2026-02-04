La grève des marins CGT reconduite. Le SAMMM en ordre de bataille

"Nous ne sommes pas grévistes, mais nous nous n'interdisons rien au niveau des ports de Bastia et d'Ajaccio" affirmait mercredi après-midi Antoine Sisco, porte-parole des marins SAMMM de Corsica Linea à l'heure où le syndicat était rassemblé en assemblée générale à bord du "Galeotta" bloqué à quai à Bastia depuis le début de la grève des marins CGT de Corsica Linea et La Méridionale.
"Il semble pourtant que des portes sont en train de s'ouvrir" précisait-il en citant le mouvement entamé par la mairie à Marseille en direction de Carole Delga, présidente de la région Occitanie mais la détermination demeure.
"Nous sommes en ordre de bataille" indiquait-il et "on ne s'interdit rien si des bateaux d'autres compagnies se présentent dans les ports d'Ajaccio et de Bastia".
De là à un blocage des deux infrastructures, il n'y a qu'un pas que le SAMMM (Syndicat autonome des marins de la marine marchande) pourrait rapidement franchir.
