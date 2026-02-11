Municipales 2026 : le fil de la campagne

Jean-Yves Bonifay, directeur du Clubhouse de Bastia, l’équipe et les membres du Clubhouse de Bastia nous prient d'insérer :



En 2026, le Gouvernement a décidé de reconduire la grande cause nationale 2025 consacrée à la santé mentale. SI l’an dernier a été une année de sensibilisation pour libérer la parole, décomplexer les conversations et promouvoir l’écoute et l’inclusion dans tous les pans de la société, 2026 devra aller encore plus loin pour transformer profondément la société.

4 objectifs principaux devront guider 2026 :

- La lutte contre la stigmatisation, afin de changer le regard de la population sur les troubles psychiques et faire prendre conscience que chacun a une santé mentale.

- Le développement de la prévention et du repérage précoce, par la sensibilisation et la formation dans toutes les sphères de la société,

- L’amélioration de l’accès aux soins, par la gradation des parcours, le

développement des nouveaux métiers de la santé mentale en veillant aux soins des personnes les plus fragiles et présentant les troubles les plus complexes.

- L’accompagnement des personnes concernées dans toutes les dimensions de leur vie quotidienne, comme la formation, l’emploi, le logement, l’accès aux loisirs, etc.



Pour autant, si les intentions sont louables, il est indéniable que pour répondre à cet immense défi qui se présente à nous, il est nécessaire de connaitre la réalité alarmante de la santé mentale. Ainsi, pour rappel, chaque année, ce sont 13 millions de personnes en France qui souffrent d’un trouble.

En Corse, la situation est particulièrement préoccupante, notamment chez les jeunes puisque, selon l’étude « Mentalo » publiée début septembre dernier, coordonnée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et l’université Paris Cité, 28% des 15-29 ans interrogés se disent atteints de dépression, un chiffre supérieur à la moyenne nationale

établie à 25 %.



A l’heure où la jeunesse Corse est mise en avant pour construire notre « demain », rien ne sera possible sans une écoute et une prise en charge immédiate de son mal- être, de ses craintes et de ses espoirs.



Pour changer les choses et faire avancer la Corse sur ce défi politique et sociétal, le Clubhouse de Bastia invite, selon leur agenda, l’ensemble des candidats à venir rencontrer dans notre local nos membres-bénéficiaires pour un véritable échange de terrain.

