Municipales 2026 : le fil de la campagne

Bastia Inseme - Gilles Simeoni : ouverture de permanence et présentation de la liste
Dans le cadre de la campagne des élections municipales de 2026 à Bastia, la liste conduite par Gilles Simeoni ouvrira ce mercredi 11 février à 18 heures sa permanence du 27 boulevard Paoli.
Mercredi 18 février à 18 heures aura lieu à Alb’Oru, la présentation officielle de la liste.
Ville-di-Pietrabugnu : Michel Rossi présente sa liste
Candidat aux municipales à Ville di Pietrabugno Michel Rossi présentera sa liste ce mercredi 11 février à 18 heures au complexe sportif de l’Orange bleue à Toga. Puis au Pietrabugno Bar samedi 14
« Notre parti, c’est Porto-Vecchio »
Georges Mela présentera officiellement la liste « Notre parti, c’est Porto-Vecchio », à l’occasion de l’inauguration de la permanence de campagne, le jeudi 12 février 2026 à partir de 18h30, à Porto-Vecchio.
Santé Mentale : Le Clubhouse de Bastia invite les candidats à l’élection municipale des 15 et 22 mars
Jean-Yves Bonifay, directeur du Clubhouse de Bastia, l’équipe et les membres du Clubhouse de Bastia nous prient d'insérer :
En 2026, le Gouvernement a décidé de reconduire la grande cause nationale 2025 consacrée à la santé mentale. SI l’an dernier a été une année de sensibilisation pour libérer la parole, décomplexer les conversations et promouvoir l’écoute et l’inclusion dans tous les pans de la société, 2026 devra aller encore plus loin pour transformer profondément la société.
4 objectifs principaux devront guider 2026 :
- La lutte contre la stigmatisation, afin de changer le regard de la population sur les troubles psychiques et faire prendre conscience que chacun a une santé mentale.
- Le développement de la prévention et du repérage précoce, par la sensibilisation et la formation dans toutes les sphères de la société,
- L’amélioration de l’accès aux soins, par la gradation des parcours, le
développement des nouveaux métiers de la santé mentale en veillant aux soins des personnes les plus fragiles et présentant les troubles les plus complexes.
- L’accompagnement des personnes concernées dans toutes les dimensions de leur vie quotidienne, comme la formation, l’emploi, le logement, l’accès aux loisirs, etc.
Pour autant, si les intentions sont louables, il est indéniable que pour répondre à cet immense défi qui se présente à nous, il est nécessaire de connaitre la réalité alarmante de la santé mentale. Ainsi, pour rappel, chaque année, ce sont 13 millions de personnes en France qui souffrent d’un trouble.
En Corse, la situation est particulièrement préoccupante, notamment chez les jeunes puisque, selon l’étude « Mentalo » publiée début septembre dernier, coordonnée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et l’université Paris Cité, 28% des 15-29 ans interrogés se disent atteints de dépression, un chiffre supérieur à la moyenne nationale
établie à 25 %.
A l’heure où la jeunesse Corse est mise en avant pour construire notre « demain », rien ne sera possible sans une écoute et une prise en charge immédiate de son mal- être, de ses craintes et de ses espoirs.
Pour changer les choses et faire avancer la Corse sur ce défi politique et sociétal, le Clubhouse de Bastia invite, selon leur agenda, l’ensemble des candidats à venir rencontrer dans notre local nos membres-bénéficiaires pour un véritable échange de terrain.
