A màghjina - Arcu di Scandulaghja, finestra aperta nant’à a muntagna corsa
Sculpté par l’érosion au fil des siècles, l’Arcu di Scandulaghja, saupoudré de neige, dresse sa silhouette minérale au cœur de la montagne corse. Arche naturelle, à la fois fragile et spectaculaire, elle attire randonneurs et photographes venus capter ce rare dialogue entre la roche, le ciel et le silence des hauteurs.
Si, comme Patrick Bancillon, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.