Tour de Corse Historique : La 26e édition aura lieu du 3 au 10 octobre

La 26e édition duTour de Corse Historique aura lieu du 3 au 10 octobre. Mais avant le top départ, l'équipe d'organisation a dévoilé les principaux rendez-vous qui vont jalonner l’année.



Tout commencera le samedi 17 janvier à 19 heures par l'ouverture des inscriptions. Le moment décisif pour tous ceux qui souhaitent participer au rallye. Les places étant limitées, les attributions se feront dans l’ordre de réception des formulaires en ligne.



Dans la foulée du 28 janvier au 1er février, le TDCH sera présent au salon Rétromobile. Après la Lancia 037 en 2024 et la Renault 5 Turbo en 2025… Quelle sera la voiture à l’honneur de l’édition 2026 ? Il est fort possible que cette icône des rallyes soit exposée sur le stand de l’organisation.



Le printemps 2026 verra l'annonce des villes étapes, avant la divulgation, cette fois au mois de juin, de la très attendue liste des engagés. À quatre mois du départ, les 400 élus – compétition et régularité – auront la confirmation de leur engagement. Enfin, au mois d'août, sera dévoilé le parcours 2026 avec une fois de plus de belles spéciales et des paysages à couper le souffle.



Pour rappel, la version 2025 avait rassemblé plus de quatre cents équipages. Il est fort à parier qu'au regard de la notoriété désormais établie du TDCH, l'ouverture des engagements le 17 janvier prendra l'allure d'une ruée vers l'Ouest. En 2025, la liste des engagés affichait complet en moins de 30 minutes après l'ouverture des inscriptions.