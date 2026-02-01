A màghjina - Bastia à mezu à a timpesta
La rédaction le Jeudi 19 Février 2026 à 07:05
À Bastia, les rafales balaient le littoral et soulèvent une mer en furie. Depuis le début de l’année, comme chaque hiver, la Corse enchaîne les coups de vent parfois contraignants pour les habitants. Mais ces épisodes spectaculaires offrent aussi des images saisissantes, où l’écume se mêle à un ciel tourmenté.
(Photo : Hervé Tusoli)