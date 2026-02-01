CorseNetInfos
A màghjina - Bastia à mezu à a timpesta


La rédaction le Jeudi 19 Février 2026 à 07:05

À Bastia, les rafales balaient le littoral et soulèvent une mer en furie. Depuis le début de l’année, comme chaque hiver, la Corse enchaîne les coups de vent parfois contraignants pour les habitants. Mais ces épisodes spectaculaires offrent aussi des images saisissantes, où l’écume se mêle à un ciel tourmenté.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







