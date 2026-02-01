CorseNetInfos
U tempu in Corsica


La rédaction le Jeudi 19 Février 2026 à 07:00

Le temps sera agité ce jeudi en Corse du fait du passage de la tempête Pedro. Des vents violents sont attendus à partir de la mi-journée, avec des rafales qui pourront atteindre 100 à 120 km/h sur la Balagne, la région bastiaise ainsi que dans les secteurs de Solenzara et Porto-Vecchio. Des averses pourront en outre concerner l’Ouest de l’île tout au long de la journée.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







