U tempu in Corsica
La rédaction le Jeudi 19 Février 2026 à 07:00
Le temps sera agité ce jeudi en Corse du fait du passage de la tempête Pedro. Des vents violents sont attendus à partir de la mi-journée, avec des rafales qui pourront atteindre 100 à 120 km/h sur la Balagne, la région bastiaise ainsi que dans les secteurs de Solenzara et Porto-Vecchio. Des averses pourront en outre concerner l’Ouest de l’île tout au long de la journée.
