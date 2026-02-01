Municipales. Jean-Christophe Angelini a présenté sa liste devant plus de 500 Porto-Vecchiais

Plus de 500 Porto-Vecchiais se sont déplacés pour ce premier grand rendez-vous de la campagne du maire sortant. Bien plus que ne peut en contenir la Salle rouge, de l'espace Jean-Paul De Rocca Serra. "On n'avait pas prévu ça. Promis, lors du meeting de clôture, on mettra un écran géant !", a apprécié Ghjacumu Anto Robin, le directeur de campagne de "Pà Portivechju". Puis les colistiers ont été présentés. Ils s'inscrivent dans la continuité de la municipalité sortante, puisque la plupart des adjoints de Jean-Christophe Angelini repartent, à l'exception d'Emmanuelle Giraschi, Dumenica Verdoni et Jean-Claude Tafani. Mais "Pà Portivechju" fait aussi la part belle au rajeunissement, avec l'ancienne conseillère municipale des jeunes Chjara Tafani ou le champion du monde de jet ski Jean-Baptiste Botti ; la benjamine étant Viviane Filippi, 18 ans. Enfin, il est à noter que l'engagement de Gérard Cesari, fidèle de Jean-Christophe Angelini décédé en juin 2025, va perdurer avec l'entrée dans l'équipe de son fils, Pierre.



Cette présentation de liste était en fait un meeting, durant lequel Jean-Christophe Angelini a défendu son mandat et porté quelques piques à ses concurrents. Il a fait une annonce (et promesse) : en cas de présence au second tour, sa liste sera reconduite "sans fusion, sans discussion et sans combines. Il n'y a plus rien qui bouge, parce qu'on est sûrs de nos convictions."

