Municipales. Jean-Christophe Angelini a présenté sa liste devant plus de 500 Porto-Vecchiais

Durant deux heures et demi, l'équipe de "Pà Portivechju" a défendu le bilan du mandat écoulé et présenté sa vision pour la prochaine mandature.
Plus de 500 Porto-Vecchiais se sont déplacés pour ce premier grand rendez-vous de la campagne du maire sortant. Bien plus que ne peut en contenir la Salle rouge, de l'espace Jean-Paul De Rocca Serra. "On n'avait pas prévu ça. Promis, lors du meeting de clôture, on mettra un écran géant !", a apprécié Ghjacumu Anto Robin, le directeur de campagne de "Pà Portivechju". Puis les colistiers ont été présentés. Ils s'inscrivent dans la continuité de la municipalité sortante, puisque la plupart des adjoints de Jean-Christophe Angelini repartent, à l'exception d'Emmanuelle Giraschi, Dumenica Verdoni et Jean-Claude Tafani. Mais "Pà Portivechju" fait aussi la part belle au rajeunissement, avec l'ancienne conseillère municipale des jeunes Chjara Tafani ou le champion du monde de jet ski Jean-Baptiste Botti ; la benjamine étant Viviane Filippi, 18 ans. Enfin, il est à noter que l'engagement de Gérard Cesari, fidèle de Jean-Christophe Angelini décédé en juin 2025, va perdurer avec l'entrée dans l'équipe de son fils, Pierre.
Cette présentation de liste était en fait un meeting, durant lequel Jean-Christophe Angelini a défendu son mandat et porté quelques piques à ses concurrents. Il a fait une annonce (et promesse) : en cas de présence au second tour, sa liste sera reconduite "sans fusion, sans discussion et sans combines. Il n'y a plus rien qui bouge, parce qu'on est sûrs de nos convictions."
Cette présentation de liste était en fait un meeting, durant lequel Jean-Christophe Angelini a défendu son mandat et porté quelques piques à ses concurrents. Il a fait une annonce (et promesse) : en cas de présence au second tour, sa liste sera reconduite "sans fusion, sans discussion et sans combines. Il n'y a plus rien qui bouge, parce qu'on est sûrs de nos convictions."
La liste "Pà Portivechju"
1. Jean-Christophe Angelini
2. Olivia Terrazzoni
3. Michel Giraschi
4. Santina Ferracci
5. Jacky Agostini
6. Nathalie Apostolatos
7. Vincent Gambini
8. Véronique Filippi
9. Grégory Susini
10. Nathalie Maisetti
11. Didier Lorenzini
12. Nénette Ferracci
13. Dumè Battini
14. Stéphanie Papi
15. Pierre Cesari
16. Paule Colonna-Cesari
17. Pierre-Louis Pellegrino
18. Chjara Tafani
19. Cyril Peres
20. Emma Forconi
21. Vincent Beretti
22. Jeannine Zannini
23. Jean-Yves Castelli
24. Claire Rocca Serra
25. Stéphane Blouin
26. Nathalie Castelli
27. Xavier Biancarelli
28. Viviane Filippi
29. Aymeric Castelli
30. Patricia Quilici
31. Jean-Baptiste Botti
32. Jeanne Stromboni
33. Didier Rey
2. Olivia Terrazzoni
3. Michel Giraschi
4. Santina Ferracci
5. Jacky Agostini
6. Nathalie Apostolatos
7. Vincent Gambini
8. Véronique Filippi
9. Grégory Susini
10. Nathalie Maisetti
11. Didier Lorenzini
12. Nénette Ferracci
13. Dumè Battini
14. Stéphanie Papi
15. Pierre Cesari
16. Paule Colonna-Cesari
17. Pierre-Louis Pellegrino
18. Chjara Tafani
19. Cyril Peres
20. Emma Forconi
21. Vincent Beretti
22. Jeannine Zannini
23. Jean-Yves Castelli
24. Claire Rocca Serra
25. Stéphane Blouin
26. Nathalie Castelli
27. Xavier Biancarelli
28. Viviane Filippi
29. Aymeric Castelli
30. Patricia Quilici
31. Jean-Baptiste Botti
32. Jeanne Stromboni
33. Didier Rey
-
Jacques Follorou : « 2025 marque un tournant dans la prise de conscience face à la mafia en Corse »
-
Procès de l’assassinat d’Alexandre Giacopelli à Ajaccio : 23 et 25 ans de réclusion criminelle prononcés
-
Ajaccio : le stade Michel-Moretti au cœur de la bataille des municipales
-
Municipales. À Bastia, Gilles Simeoni dévoile sa liste « Bastia Inseme »
-
À Ajaccio, un festival de cinéma programmé par la jeunesse corse