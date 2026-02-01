Les ados corses restent les plus dépensiers de France

Les adolescents corses sont les plus dépensiers de France. C’est ce qui ressort de la 6e édition du baromètre « Les habitudes de consommation des adolescents » réalisé par le Teenage Lab de Pixpay et publié ce lundi.



Selon cette étude, les 8-17 ans ont dépensé en moyenne 92 €/mois en 2025, soit 7€ de moins par rapport à 2024. En Corse, ce montant à 113€, faisant des adolescents insulaires les plus dépensiers au niveau national, devant ceux de Provence-Alpes-Côte d’Azur (101,6) et ceux d’Île de France (95,5€). À l’inverse, avec en moyenne 82,4 € par mois, les adolescents normands sont les plus économes. Des tendances qui suivent le montant de l’argent de poche octroyé par les parents : les Corses étant les adolescents qui sont le plus gâtés et les Normands ceux qui reçoivent le moins d’argent de poche, selon une autre étude de Pixpay.



Cette année Pixpay révèle que le panier moyen des ados est de 13€ (-8% par rapport à 2024) pour « une moyenne de 7 achats mensuels ». Niveau habitudes de consommation, comme l’an dernier, le baromètre relève que l’alimentaire domine largement les dépenses, avec près d’une transaction sur deux qui concerne la nourriture. 33 % des paiements sont ainsi effectués dans des supermarchés et 14 % dans des fastfoods. Derrière l’alimentaire, l’informatique représente 8 % des dépenses et l’habillement 7 %.



Parmi les enseignes préférées des ados, Apple garde la première place du classement, portée notamment par les petits achats dématérialisés, applications et contenus de jeux vidéo, suivie par Mac Donalds et Carrefour. Faute d’avoir le célèbre fastfood sur le territoire, les adolescents ajacciens concentrent pour leur part leurs achats chez Apple, Carrefour et Auchan.



Des habitudes de consommation en évolution



Selon l’organisme, si les adolescents continuent donc de consommer, ils le font différemment. Ils comparent en effet davantage, arbitrent, renoncent parfois. Un phénomène que l’étude qualifie de « downtrading », autrement dit une recherche de produits moins chers face à un pouvoir d’achat sous pression. Car dans le même temps, leur argent de poche moyen diminue. Il s’établit à 26 euros par mois, contre 29 euros en 2024. Un contexte qui pousse les jeunes à développer très tôt des réflexes budgétaires.



L’étude note toutefois que face à un budget parfois serré, les adolescents n’hésitent pas à solliciter un coup de pouce parental. En 2025, 30 % d’entre eux ont déjà demandé une rallonge d’argent de poche via l’application Pixpay. Dans le même temps, certains tentent d’épargner. Parmi les jeunes qui se sont fixé un objectif d’épargne dans l’application, 10 % ont réussi à atteindre le montant prévu. Une proportion encore modeste, mais révélatrice d’une prise de conscience progressive.



Autre signe d’évolution des usages des adolescents, la part des retraits d’espèces continue de diminuer. Ils ne représentent plus que 3,2 % des transactions en 2025, contre 4,4 % en 2023, confirmant l’ancrage des adolescents dans des pratiques de paiement quasi exclusivement numériques.



« La tension économique actuelle rend plus nécessaire que jamais l’éducation financière des jeunes. Comprendre la valeur de l’argent, arbitrer ses dépenses, gérer un budget, épargner malgré la contrainte. Toutes les études convergent : la maîtrise précoce de l’argent est l’un des facteurs les plus puissants de mobilité et de réussite à l’âge adulte », résume Caroline Ménager, cofondatrice de Pixpay.