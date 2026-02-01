Tempête Pedro : perturbations dans les transports entre la Corse et le continent

Depuis la mi-journée, la Corse est de nouveau placée en vigilance jaune pour vents violents. Des rafales de 100 à 120 km/h sont annoncées en Balagne, dans la région bastiaise ainsi que dans les secteurs de Solenzara et Porto-Vecchio. Sur les crêtes et le Cap Corse, elles pourraient atteindre 130 à 150 km/h.



Des conditions défavorables qui occasionnent une nouvelle fois des perturbations dans les transports.



Au départ de Bastia, le navire Pascal Paoli, qui devait initialement appareiller à 18 heures en direction de Marseille, a quitté le port à 13h30. À Propriano, le Danielle Casanova, programmé à 18h30 pour rejoindre Marseille, a pris la mer dès 14 heures.



Dans le sens continent-Corse, les conséquences se traduisent cette fois par des retards à l’arrivée. A Galeotta, en provenance de Marseille et à destination de Bastia, est désormais attendu aux alentours de 10 heures vendredi. Même scénario pour le Vizzavona, qui assure la liaison Marseille-Ajaccio et dont l’arrivée est également repoussée à la mi-matinée vendredi. Ces modifications pourraient entraîner des répercussions en chaîne sur les rotations suivantes, la compagnie invitant les passagers à vérifier l’évolution de leur traversée en fonction des conditions météorologiques.



Le trafic aérien est lui aussi perturbé. À Figari, un vol en provenance de Marseille prévu en matinée a dû être dérouté vers Bastia. Air Corsica a par ailleurs annulé l’aller-retour Figari-Nice. D’autres vols au départ et à l’arrivée de Figari sont reportés sur Bastia, avec une prise en charge des voyageurs par voie terrestre.



À Calvi, plusieurs rotations initialement programmées depuis l’aéroport de Sainte-Catherine ont également été modifiées, certains appareils n’ayant pu se poser la veille en raison des rafales. Un vol en provenance de Paris-Orly opéré par Air France a été annulé.



Les prévisions annoncent une nouvelle intensification du vent en soirée, notamment à Bastia et Ajaccio, rendant incertaine l’évolution du trafic pour la fin de journée. Les préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse appellent la population « à la plus grande vigilance » et recommandent de limiter les déplacements, d’éviter toute activité nautique et de ne pas s’approcher du littoral exposé.



Une amélioration progressive est attendue vendredi dans la matinée.

