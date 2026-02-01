Réginald Ray (SC Bastia) avant Dunkerque : « Chaque point va compter »

Un déplacement ce vendredi 20 février pour les Bastiais sur la pelouse du stade Marcel-Tribut, face à Dunkerque, avec l’espoir de sortir de cette frustrante spirale de 0 à 0. Trois à la suite qui ont laissé un goût amer aux Bastiais. En conférence de presse d’avant-match, Réginald Ray, l’entraîneur du Sporting Club de Bastia, fait les comptes : « Il nous manque quatre points sur la phase retour. » Il faut dire que ces points auraient bien servi aux Bastiais, toujours lanterne rouge de Ligue 2 avec 17 points, à cinq points du barragiste Amiens.



Vendredi soir, face à Dunkerque (6ᵉ) et meilleure attaque du championnat, les Bastiais devront enfin concrétiser devant les buts adverses. Un beau match ne suffit pas, comme l’a rappelé Tom Ducrocq, présent lui aussi en salle de presse et revenant sur la rencontre désormais référence face à Troyes : « C’est très frustrant car on fait le match quasi parfait, on a appliqué à la lettre ce qu’avait demandé le coach. Si on n’améliore pas la finition et le dernier geste, ça ne fera pas avancer au classement. On cherche à prendre des points. »



Avec des statistiques offensives, il faut le dire, qui ne sont pas en faveur des Bastiais, assez mauvaises, l’idée de Réginald Ray est de : « continuer d’avancer, de trouver les solutions en permanence. Tout le monde est conscient de ce que l’on est capable de faire. L’idée, ce n’est pas de stigmatiser, mais de trouver les solutions. » Un autre axe de progression reste les coups de pied arrêtés, avec désormais le « pied » de Medhi Merghem, qui pourrait faire la différence dans cette course au maintien.



Face à Dunkerque, les Bastiais devront saisir l’opportunité. Pour Tom Ducrocq : « On va avoir beaucoup d’espace dans leur dos. Il va falloir exploiter les espaces. Ils ont eu un petit trou de trois matchs, c’est une équipe qui aime avoir la possession du ballon, qui prend le temps. C’est un adversaire qu’on étudie très en profondeur. »



En cette veille de match, Réginald Ray parle de son adversaire comme « d’une équipe de qualité qu’on connaît bien. Une équipe joueuse, avec la meilleure attaque. Dangereuse sur les aspects du jeu, mais pas que. On a travaillé sur comment leur faire mal. » Avec l’idée, comme depuis son arrivée à la tête de l’équipe, de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions à l’instant T.



Le Sporting Club de Bastia n’a plus que onze rencontres pour se maintenir en Ligue 2 la saison prochaine. Si, pour Tom Ducrocq, le milieu de terrain bastiais, l’équipe est désormais mieux physiquement et que l’arrivée de la concurrence a pour avantage de tirer le vestiaire vers le haut, pour son entraîneur : « C’est de positiver. Il y a une situation qui est bien meilleure qu’il y a peu de temps. J’ai un groupe qui est en capacité de rebondir après les échecs et qui a envie d’avancer. » L’écart n’est pas insurmontable… Chaque point va désormais compter pour les Bastiais.



Le groupe bastiais : Placide, Olmeta, Roncaglia, Guevara, Ariss, Akueson, Meynadier, Bohnert, Janneh, Ducrocq, Eickmayer, Karamoko, Sebas, Merghem, Zaouai, Vincent, Tomi.